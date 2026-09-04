Range Rover Electric chính thức ra mắt với phạm vi gần 600 km, Ford Everest 2027 thêm bản V6 3.0L, Jaecoo J7 PHEV có bản AWD 354 mã lực.

Range Rover Electric ra mắt, chạy tối đa 598 km sau mỗi lần sạc

Range Rover Electric chính thức trình làng với hệ truyền động thuần điện, đánh dấu bước mở rộng của dòng SUV hạng sang Range Rover sang phân khúc xe không phát thải.

Mẫu xe được cung cấp hai cấu hình chiều dài cơ sở ngắn và dài, cùng 7 phiên bản gồm SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra, SV Black và First Edition. Hãng đã bắt đầu nhận đặt cọc tại thị trường Anh.

Dù chuyển sang động cơ điện, Range Rover Electric gần như giữ nguyên thiết kế của Range Rover thế hệ thứ 5 (L460). Nền tảng MLA cho phép mẫu xe sử dụng nhiều loại hệ truyền động, trong khi phiên bản điện được điều chỉnh phần sàn để bố trí hai cụm pin NMC.

Bộ pin gồm 344 cell dạng lăng trụ, dung lượng khả dụng 118,5 kWh, cho phạm vi tối đa 598 km theo chuẩn WLTP hoặc 535 km trong điều kiện thực tế do Land Rover công bố. Kiến trúc điện 800V hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 350 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút.

Xe sử dụng hai mô-tơ điện đặt trên hai cầu, cho tổng công suất 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Range Rover Electric tăng tốc 0-96 km/h trong 4,3 giây. Mẫu SUV này còn có hệ thống Intelligent Driveline Dynamics, chế độ Single Pedal và khả năng lội nước sâu 900 mm.

Tại Mỹ, giá khởi điểm của xe từ 138.000 USD (khoảng 3,59 tỷ đồng), chưa gồm chi phí giao xe và vận chuyển.

Ford Everest 2027 thêm bản Platinum V6 3.0L, Wildtrak trở lại

Ford Everest 2027 vừa được giới thiệu tại Đông Nam Á với sự thay đổi đáng chú ý trong cách sắp xếp dải sản phẩm. Mẫu SUV hiện có 4 phiên bản gồm Active, Sport+, Wildtrak và Platinum.

Trong đó, Active đóng vai trò bản tiêu chuẩn, Wildtrak quay trở lại danh mục, còn Platinum trở thành phiên bản cao cấp nhất, thay thế vị trí của Titanium trước đây.

Điểm nâng cấp quan trọng nhất nằm ở hệ truyền động của Ford Everest Platinum. Phiên bản này sử dụng động cơ diesel tăng áp V6 dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 247 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm.

Ba phiên bản Wildtrak, Sport+ và Active tiếp tục dùng động cơ diesel tăng áp 2.0L đơn, công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Toàn bộ dải sản phẩm đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Platinum và Wildtrak có hệ dẫn động 4x4 cùng khóa vi sai cầu sau điện tử, trong khi Sport+ và Active dùng dẫn động cầu sau 4x2.

Về kích thước, cả bốn phiên bản đều dài 4.914 mm, rộng 1.923 mm, cao 1.842 mm và có chiều dài cơ sở 2.900 mm. Bản Platinum dùng mâm 21 inch, Wildtrak và Sport+ dùng mâm 20 inch, còn Active trang bị mâm 18 inch.

Trang bị tiêu chuẩn trên xe gồm màn hình giải trí 12 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng nhiều công nghệ an toàn. Tại Philippines, Ford Everest 2027 có giá từ 1,949 đến 2,849 triệu peso, tương đương khoảng 813 triệu đến 1,18 tỷ đồng.

Jaecoo J7 PHEV có bản AWD 354 mã lực, giảm tầm chạy điện

Jaecoo mở rộng dòng J7 PHEV với phiên bản dẫn động bốn bánh J7 PHEV AWD, bổ sung cấu hình vận hành mạnh hơn so với biến thể dẫn động cầu trước. Mẫu xe được phát triển trên hệ thống Super Hybrid System-Plug-in Hybrid và sử dụng hộp số DHT một cấp.

Hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 1.5L với hai mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 354 mã lực và mô-men xoắn cực đại 490 Nm. So với bản FWD, công suất tăng 75 mã lực, còn mô-men xoắn cao hơn 125 Nm.

Việc bổ sung mô-tơ điện ở cầu sau giúp J7 PHEV AWD có khả năng dẫn động cả bốn bánh và thay đổi cách phân bổ lực kéo. Tuy nhiên, cấu hình mới cũng đánh đổi bằng phạm vi vận hành thuần điện thấp hơn.

Xe sử dụng pin LFP dung lượng 18,4 kWh do BYD cung cấp, đạt quãng đường thuần điện 80 km theo chuẩn NEDC, thấp hơn 20 km so với mức 100 km của phiên bản FWD.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 40 kW, nạp từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút; sạc AC tối đa 6,6 kW cần khoảng 2,6 giờ để nạp từ 25% lên 100%.

Tại Australia, Jaecoo J7 PHEV Summit AWD là phiên bản được phân phối với trang bị cao cấp như màn hình trung tâm 14,8 inch, bảng đồng hồ số 10,25 inch, HUD, ghế trước có sưởi và làm mát, dàn âm thanh Sony 8 loa và camera 360 độ.

Xe có 8 túi khí cùng các tính năng hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động, giữ làn đường và kiểm soát hành trình Stop & Go. Giá bán tại Australia là 47.990 AUD, tương đương khoảng 896 triệu đồng.