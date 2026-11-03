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Tin xe 3/11: Toyota xác nhận làm Hilux GR Sport, cạnh tranh Ford Ranger Raptor

Quang Minh/VTC News
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Toyota xác nhận phát triển bán tải hiệu năng cao Hilux GR Sport 2027 cạnh tranh Ford Ranger Raptor.

Toyota xác nhận bán tải Hilux GR Sport 2027

Giám đốc điều hành Toyota Nam Phi Andrew Kirby xác nhận phiên bản hiệu năng cao Hilux GR Sport sẽ ra mắt vào năm 2027 để cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Ford Ranger Raptor và đẩy mạnh thương hiệu con Gazoo Racing (GR) trên toàn cầu.

- Ảnh 1.

Phác họa thiết kế mẫu bán tải hiệu năng cao Toyota Hilux GR Sport 2027. (Ảnh: Theottle)

Lấy cảm hứng từ mẫu xe đua địa hình vô địch giải Dakar Rally, Toyota Hilux GR Sport thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục nâng cấp hệ thống treo chuyên dụng với bộ giảm xóc KYB, lò xo tinh chỉnh, lốp địa hình, ốp cua lốp hầm hố và gia tăng khoảng sáng gầm thêm 15 mm.

Hyundai Creta 2027 tăng kích thước, thêm động cơ hybrid

Thế hệ thứ ba của mẫu SUV cỡ B Hyundai Creta với mã nội bộ SX3 được bắt gặp chạy thử nghiệm trước thời điểm mở bán dự kiến vào giữa năm 2027. Mẫu xe mới chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm K3 dùng chung với Kia Seltos, giúp gia tăng kích thước tổng thể và mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn bản hiện hành. Ngoại thất xe gây chú ý với lưới tản nhiệt vuông vức tích hợp cảm biến radar cho gói an toàn chủ động ADAS, cụm đèn pha phân tầng, đèn hậu LED chia 3 khoang, tay nắm cửa dạng ẩn, mâm hợp kim thể thao mới và gương chiếu hậu tích hợp camera 360 độ.

- Ảnh 2.

Nguyên mẫu thử nghiệm của Hyundai Creta thế hệ thứ ba trên đường phố. (Ảnh: Autocar India)

Bên trong khoang lái, Hyundai Creta 2027 được làm mới theo phong cách tối giản với màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn chạy hệ điều hành Pleos Connect thế hệ mới, nối liền cụm đồng hồ kỹ thuật số thanh mảnh. Đáng chú ý, hãng xe Hàn Quốc sẽ bổ sung thêm hệ truyền động hybrid phát triển dựa trên máy xăng 1.5L. Giá bán của Creta mới dự kiến nhỉnh hơn mức 10,79 - 19,95 lakh Rupee (khoảng 294 - 543 triệu đồng) của thế hệ hiện hành tại Ấn Độ.

Lynk & Co 08 EM-P 2027 nâng tầm hoạt động thuần điện lên 300 km

Lynk & Co vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV cỡ D nâng cấp 08 EM-P 2027 với tùy chọn màu sơn cam mới trước thềm sự kiện giới thiệu vào ngày 5/11. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên phiên bản 2027 là phạm vi hoạt động thuần điện dự kiến được nâng lên mức 300 km theo chuẩn CLTC nhờ khả năng chuyển sang sử dụng pin NMC có mật độ năng lượng cao hơn, thay vì mức tối đa 230 km từ cụm pin LFP 38,2 kWh trên bản hiện hành.

- Ảnh 3.

Lynk & Co 08 EM-P bản nâng cấp 2027 với màu sơn cam mới. (Ảnh: Lynk & Co)

Về vận hành, Lynk & Co 08 EM-P sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) gồm máy xăng 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện và hộp số 3 cấp DHT, cho tổng công suất 402 mã lực trên bản cầu trước và lên tới 612 mã lực trên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Mẫu SUV có trục cơ sở 2.848 mm này còn sở hữu cảm biến LiDAR trên mui xe, 11 camera cùng chip xử lý Nvidia AGX Thor mạnh 700 TOPS hỗ trợ tự hành trên cao tốc và đô thị, với mức giá hiện tại ở Trung Quốc từ 175.800 - 228.800 nhân dân tệ (khoảng 680 - 885 triệu đồng).

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Tags

Toyota Hilux GR Sport

ford ranger raptor

Gazoo Racing

Hyundai Creta

Lynk & Co 08 EM-P

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