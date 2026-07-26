Tin xe 26/7: MINI Aceman giá 2,419 tỷ, Sequoia thêm bản Trailhunter

MINI Aceman bán tại Việt Nam từ 2,419 tỷ đồng, Toyota Sequoia 2027 nâng cấp công nghệ, trong khi xe cứu thương điện mặt trời đầu tiên được giới thiệu.

MINI Aceman gia nhập thị trường Việt Nam

THACO và MINI giới thiệu mẫu SUV thuần điện MINI Aceman tại thị trường Việt Nam, bổ sung thêm lựa chọn trong danh mục sản phẩm của thương hiệu bên cạnh Cooper, Countryman và John Cooper Works.

Mẫu xe được định vị giữa MINI Cooper và MINI Countryman, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV điện cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị.

MINI Aceman được phát triển theo triết lý “Clever Use of Space”, chiều dài 4,07 m với cấu hình 5 chỗ ngồi. Nội thất áp dụng phong cách Charismatic Simplicity, nổi bật với màn hình OLED trung tâm, thanh điều khiển Toggle Bar và hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý từ 300 lít lên 1.005 lít.

Xe sử dụng hệ truyền động thuần điện cho công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Bộ pin dung lượng 49,2 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 406 km theo chuẩn WLTP. MINI Aceman hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC 95 kW, có thể nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Bên cạnh đó, mẫu SUV còn được trang bị Driving Assistant Plus, MINI Experience Modes, khóa kỹ thuật số và nhiều tính năng kết nối thông qua MINI App. MINI Aceman hiện được phân phối tại Việt Nam với giá khởi điểm từ 2,419 tỷ đồng.

Toyota Sequoia 2027 lần đầu có phiên bản Trailhunter

Toyota đã giới thiệu bản nâng cấp của Toyota Sequoia 2027, tập trung cải tiến công nghệ, an toàn và lần đầu bổ sung phiên bản Trailhunter hướng đến nhu cầu vận hành địa hình. Hãng cho biết sẽ công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, giá bán và thời điểm sản xuất vào cuối mùa thu năm nay.

Ngoại thất Sequoia 2027 được tinh chỉnh với phần đầu xe có thiết kế bề thế hơn, lưới tản nhiệt mới và một số chi tiết mạ crôm trên từng phiên bản. Bên trong, toàn bộ phiên bản đều sử dụng màn hình giải trí trung tâm 14 inch, giao diện đa phương tiện mới, hỗ trợ điều khiển giọng nói “Hey Toyota”, kết nối 5G, camera hành trình tích hợp và khóa kỹ thuật số Digital Key có thể chia sẻ quyền truy cập cho tối đa 5 người dùng. Gói an toàn Toyota Safety Sense 4.0 cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Toyota chưa công bố thay đổi về hệ truyền động, cho thấy nhiều khả năng xe vẫn sử dụng hệ hybrid i-Force MAX kết hợp động cơ V6 tăng áp kép 3.4L và mô-tơ điện, cho công suất tối đa 437 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 790 Nm.

Phiên bản Trailhunter mới được phát triển từ bản SR5, trang bị hệ thống treo Old Man Emu, lốp Michelin LTX Trail 265/70R18, khóa vi sai cầu sau, Crawl Control, Multi-Terrain Select cùng nhiều chi tiết phục vụ vận hành off-road.

Ra mắt xe cứu thương chạy bằng điện mặt trời đầu tiên

Một nhóm sinh viên tại Hà Lan đã giới thiệu Stella Juva, mẫu xe cứu thương sử dụng năng lượng mặt trời được cho là đầu tiên trên thế giới. Dự án hướng tới việc đưa dịch vụ y tế đến các khu vực hẻo lánh, nơi người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận cơ sở khám chữa bệnh.

Stella Juva có thiết kế hai chỗ ngồi, tốc độ tối đa 120 km/h và được tối ưu để di chuyển trên địa hình khó tiếp cận. Các tấm pin mặt trời trên mui không chỉ cung cấp năng lượng cho hệ truyền động mà còn vận hành nhiều thiết bị y tế như máy chụp X-quang, máy khử rung tim, máy siêu âm cùng các dụng cụ cấp cứu.

Trong điều kiện nắng, xe có thể hoạt động tới 715 km và vẫn duy trì vận hành vào ban đêm hoặc khi trời nhiều mây nhờ bộ pin tích điện.

Khoang xe được bố trí thêm bộ xét nghiệm bệnh lao, khoang bảo quản vắc-xin có hệ thống làm lạnh và thiết bị siêu âm phục vụ khám chữa bệnh lưu động. Nhóm phát triển dự kiến đưa Stella Juva tới Kenya để đánh giá khả năng vận hành thực tế tại các khu vực xa xôi.

Hiện mẫu xe vẫn ở giai đoạn nguyên mẫu và nhóm nghiên cứu kỳ vọng có thể thương mại hóa dự án với sự tham gia của các doanh nghiệp và đối tác công nghệ trong tương lai.