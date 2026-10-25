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Tin xe 25/10: Freelander 8 chốt ngày giao xe, giá từ 1,08 tỷ đồng

Quang Minh
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Mẫu SUV 5 chỗ Freelander 8 của liên doanh Chery Jaguar Land Rover sẽ chính thức đến tay khách hàng vào ngày 31/10 với giá khởi điểm từ 1,08 tỷ đồng tại Trung Quốc.

Freelander 8 chuẩn bị giao đến tay khách hàng

Liên doanh Chery Jaguar Land Rover cho biết mẫu SUV cỡ lớn Freelander 8 phiên bản 5 chỗ sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng tại Trung Quốc vào ngày 31/10. Xe được phân phối với 3 cấu hình khác nhau, đi kèm mức giá dao động từ 309.900 đến 389.900 nhân dân tệ (quy đổi khoảng 1,08 - 1,36 tỷ đồng).

Freelander từng là tên dòng xe của Land Rover trước khi trở thành thương hiệu con thuộc liên doanh với Chery.

Mẫu xe này nổi bật với hệ truyền động hybrid mở rộng phạm vi EREV, động cơ tăng áp 1.5L kết hợp hệ dẫn động 4 bánh mô-tơ kép cho tổng công suất 818 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,6 giây. Freelander 8 còn được trang bị gói pin CATL 60,33 kWh cho phạm vi hoạt động thuần điện 310 km, đi kèm hệ thống hỗ trợ lái tự động vào bãi đỗ toàn cảnh nhờ cảm biến LiDAR và chip Snapdragon 8397.

Mẫu xe này cũng gây chú ý khi được thiết kế bởi Gerry McGovern - cựu giám đốc thiết kế lâu năm của Jaguar Land Rover.

Freelander 8 được thiết kế bởi cựu giám đốc thiết kế của Land Rover, Gerry McGovern.

Chery ra mắt mô tô điện EREV đầu tiên trên thế giới

Chery gây bất ngờ khi lấn sân sang mảng xe máy điện cao cấp với màn ra mắt mẫu mô tô đường trường Grow C3 mang thương hiệu Cinnox. Đây được xem là chiếc mô tô thông minh tích hợp AI đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ hybrid mở rộng phạm vi EREV, cho phép sạc pin ngay khi đang di chuyển bằng một máy phát điện chạy xăng nhỏ.

Chery Cinnox Grow C3 là mẫu mô tô EREV đầu tiên trên thế giới. (Ảnh: Rushlane)

Bên cạnh Grow C3 với tính năng xuất điện V2L (Vehicle-to-Load) tiện dụng, Chery cũng hé lộ một mẫu xe ga địa hình thuần điện có tầm hoạt động từ 150 đến 200 km. Ngoài ra, hãng cũng dự kiến tung ra một mẫu moped điện giá rẻ nhắm đến phân khúc bình dân, có mức giá dự kiến cực rẻ chỉ khoảng 2.000 nhân dân tệ (quy đổi khoảng 7 triệu đồng).

Android Auto cập nhật AI Gemini, cho phép truy cập dữ liệu cá nhân

Google đã bắt đầu tung ra bản cập nhật tích hợp trợ lý AI Gemini cho người dùng Android Auto. Phiên bản Gemini mới này có khả năng truy cập vào lịch sử Gmail, Lịch, Ảnh và Bản đồ của người dùng để trả lời các câu hỏi hoặc thiết lập điều hướng ngay khi đang lái xe.

AI Gemini sẽ được cấp quyền can thiệp lớn hơn trong bản cập nhật Android Auto mới nhất.

Thay vì phải gõ địa chỉ thủ công, người lái giờ đây chỉ cần yêu cầu Gemini dẫn đường tới địa điểm cuộc họp đã lưu trong lịch, hỏi thông tin cửa ra máy bay, hoặc tìm lại một nhà hàng dựa trên ảnh chụp cũ. Google khẳng định tính năng cá nhân hóa này hoàn toàn do người dùng tự cấp quyền và hệ thống AI tuyệt đối không can thiệp vào các chức năng điều khiển cốt lõi của xe như phanh hay đánh lái.

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Land Rover

chery

Trung Quốc

​Freelander 8

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