Tin xe 22/7: VinFast VF 2 bùng nổ đơn đặt, Suzuki Brezza 2027 lộ diện

VinFast VF 2 nhận gần 29.000 đơn sau 3 ngày mở bán, Audi hé lộ kế hoạch SUV cạnh tranh Mercedes-Benz G-Class, còn Suzuki Brezza 2027 xuất hiện trước ngày ra mắt.

Audi xem xét phát triển SUV cạnh tranh Mercedes-Benz G-Class

Audi được cho là đang nghiên cứu phát triển một mẫu SUV địa hình hạng sang hoàn toàn mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class, đánh dấu bước đi mới của hãng trong phân khúc off-road chuyên dụng. Mẫu xe được kỳ vọng lấy cảm hứng từ Concept C từng ra mắt trước đó và hiện mới dừng ở giai đoạn ý tưởng cùng các bản dựng thiết kế.

Bản dựng do studio Kolesa thực hiện cho thấy chiếc SUV mang phong cách vuông vức, khỏe khoắn với phần đầu sử dụng cụm đèn LED thanh mảnh, lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước hầm hố, tấm bảo vệ gầm và bộ mâm kết hợp lốp địa hình. Phía sau nổi bật với đèn hậu LED mảnh cùng giá treo lốp dự phòng gắn trên cửa cốp, nhấn mạnh định hướng dành cho các cung đường khó.

Nếu được thông qua để sản xuất thương mại, mẫu SUV mới nhiều khả năng sẽ sử dụng chung nền tảng với thương hiệu Scout thuộc Tập đoàn Volkswagen. Xe có thể được cung cấp cả phiên bản thuần điện và phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), đồng thời trang bị các công nghệ phục vụ vận hành địa hình như khóa vi sai cầu trước, cầu sau và khoảng sáng gầm lớn. Động thái này cũng cho thấy Audi đang mở rộng danh mục sản phẩm sang một phân khúc mà hãng gần như chưa từng tham gia, trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất xe sang cũng hướng tới nhóm SUV off-road cỡ lớn.

VinFast VF 2 nhận gần 29.000 đơn sau 3 ngày mở bán

VinFast cho biết mẫu ô tô điện đô thị VinFast VF 2 đã nhận 28.742 đơn đặt hàng chỉ sau ba ngày mở bán từ 15-17/7/2026. Theo kế hoạch, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2026. Trong giai đoạn mở bán, khách hàng đặt cọc sớm được hưởng ưu đãi 8 triệu đồng, góp phần thúc đẩy lượng đơn hàng ngay trong những ngày đầu.

VF 2 là phiên bản dành cho khách hàng cá nhân phát triển từ mẫu xe dịch vụ Minio Green. Xe có giá 188 triệu đồng đã bao gồm pin, sử dụng thiết kế nhỏ gọn với 4 chỗ ngồi, cụm đèn LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, điều hòa, ghế lái chỉnh cơ cùng các trang bị an toàn gồm ABS, EBD, kiểm soát lực kéo TCS và túi khí. Người mua còn được miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029, đồng thời hưởng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km cho xe và 7 năm hoặc 160.000 km cho bộ pin cao áp.

Về vận hành, VinFast VF 2 sử dụng mô-tơ điện dẫn động cầu sau có công suất tối đa 30 kW, kết hợp bộ pin 18,3 kWh, cho phạm vi hoạt động 210 km sau mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị với chi phí sử dụng thấp.

Suzuki Brezza 2027 lộ diện trước ngày ra mắt

Liên doanh Maruti Suzuki đã đưa những chiếc Suzuki Brezza 2027 đầu tiên tới đại lý tại Ấn Độ trước thời điểm ra mắt chính thức vào ngày 24/7/2026. Đây là lần đầu mẫu SUV hạng A này được nâng cấp giữa vòng đời và tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ như Kia Sonet, Hyundai Venue và Tata Nexon.

Hình ảnh thực tế cho thấy phiên bản tiêu chuẩn sử dụng mâm thép, trong khi phần đầu xe được làm mới với cụm đèn pha, lưới tản nhiệt, cản trước và hốc đèn sương mù thiết kế lại. Các phiên bản cao cấp dự kiến được trang bị đèn LED, mâm hợp kim thiết kế mới và màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn hơn nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc. Khoang nội thất nhìn chung vẫn giữ nguyên bố cục hiện tại.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Suzuki Brezza 2027 nhiều khả năng sẽ lần đầu bổ sung động cơ xăng tăng áp BoosterJet 1.0L dùng chung với Suzuki Fronx Turbo. Động cơ này được dự đoán có công suất khoảng 120 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến mô 6 cấp. Riêng phiên bản CNG được cho là sẽ chuyển bình chứa khí xuống gầm xe để tăng không gian khoang hành lý, qua đó nâng cao tính thực dụng cho người sử dụng.