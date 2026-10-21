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Tin xe 21/10: Omoda ra mắt SUV off-road, Mercedes giới thiệu SUV mạnh 1.153 HP

Quang Minh/VTC News
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Tại sự kiện Omoda X Night diễn ra ở Trung Quốc, thương hiệu con của Chery đã chính thức trình làng mẫu xe địa hình Omoda X.

Omoda X: Mẫu xe off-road đầu tiên của thương hiệu

Chiếc xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế Crossvolution, kết hợp giữa nét thể thao đô thị và phong cách off-road mạnh mẽ. Omoda X có khoảng sáng gầm 200 mm, khả năng lội nước 700 mm, sức kéo 1.800 kg cùng lớp sơn chống trầy xước tự phục hồi Progloss Plus.

- Ảnh 1.

Omoda X là mẫu xe off-road đầu tiên của thương hiệu này. (Ảnh: paultan.org)

Nội thất xe nổi bật với khoang lái Mecha Starship đối xứng, trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 13,2 inch, hệ thống camera nhìn đêm bằng tia hồng ngoại có khả năng nhận diện xa 90 mét và tính năng hát karaoke không cần micro. Dù chưa công bố chi tiết thông số, Omoda X được xác nhận sẽ có 3 tùy chọn hệ truyền động: thuần điện (BEV), hybrid cắm sạc (PHEV) và hybrid tự sạc (HEV).

- Ảnh 2.

Khoang nội thất của Omoda J5.

Mercedes-AMG GT63 SUV: SUV điện công suất 1.153 mã lực

Mercedes-AMG vừa vén màn mẫu GT63 SUV hoàn toàn mới, đánh dấu dòng SUV đầu tiên do nhánh hiệu suất cao của hãng tự phát triển từ đầu. Dựa trên kiến trúc AMG.EA, phiên bản cao cấp nhất GT63 được trang bị hệ thống ba mô-tơ điện dạng trục, sản sinh công suất cực đại lên tới 1.153 mã lực và mô-men xoắn 2.000 Nm, cho khả năng bứt tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 2,4 giây.

- Ảnh 3.

Mercedes-AMG GT63 SUV được phát triển không dựa trên bất kỳ sản phẩm nào khác của hãng.

Ngoài cấu hình sức mạnh kỷ lục, dòng xe còn có bản GT55 sử dụng chung hệ dẫn động 3 mô-tơ và gói pin lớn 128 kWh, cùng bản tiêu chuẩn GT53 dùng mô-tơ truyền thống để tối ưu mức giá. Xe được trang bị hệ thống treo chủ động AMG Active Ride Control Plus giúp kiểm soát độ ổn định thân xe. Theo kế hoạch, Mercedes-AMG GT SUV sẽ chính thức mở bán vào mùa hè năm 2027.

- Ảnh 4.

Không gian nội thất của Mercedes-AMG GT63 SUV.

Honda 0 Series EV bản thương mại chạy thử nghiệm

Dù đã hủy bỏ kế hoạch đưa mẫu sedan và SUV thuộc dòng 0 Series đến thị trường Mỹ, Honda vẫn tiếp tục phát triển phiên bản thương mại của mẫu concept 0 Alpha để phục vụ các thị trường khác. Mới đây, bản concept chạy thử của chiếc SUV thuần điện này đã bị bắt gặp tại Ấn Độ và Nhật Bản, với lịch ra mắt chính thức được ấn định vào ngày 2/12.

- Ảnh 5.

Honda 0 Alpha trong một sự kiện tại Ấn Độ.

Honda 0 Alpha mang thiết kế tương lai với lưới tản nhiệt bọc kín tích hợp LED, vòm bánh xe mở rộng và phần đuôi xe dựng đứng. Khoang lái thiết kế theo phong cách tối giản với vô lăng đáy phẳng D-cut, cụm đồng hồ kỹ thuật số hiện đại và màn hình giải trí cỡ lớn. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm thuần điện mới, dự kiến trang bị một mô-tơ điện dẫn động cầu trước và cung cấp tầm hoạt động lên tới 500 km. Honda 0 Alpha sẽ được lắp ráp tại nhà máy Tapukara để tối ưu chi phí trước khi xuất khẩu sang các thị trường khác.

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Tags

OMODA

Mercedes-AMG GT63

SUV điện

honda

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