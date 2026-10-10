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Tin vui: Vượt Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam đứng TOP 10 thế giới trong bảng xếp hạng này

Ngọc Khánh
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Trong hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả tạp chí nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ bình chọn, Việt Nam xếp vị trí thứ 10 với số điểm là 92,99.

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Mới đây, tạp chí nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ vừa công bố kết quả giải thưởng "Readers’ Choice Awards 2026" ở hạng mục các quốc gia được yêu thích nhất trên thế giới.

Trong bảng xếp hạng Top 20, Việt Nam đứng vị trí thứ 10 với tổng số điểm là 92,99. Với số điểm này, thậm chí Việt Nam còn được độc giả của Condé Nast Traveler xếp hạng trên Hàn Quốc ( 92,98 điểm) và Thái Lan (92,89 điểm).

Sự công nhận này phản ánh vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, nhờ vào cảnh quan đa dạng, di sản văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và những trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

Những điểm đến hàng đầu của Việt Nam bao gồm Hà Nội, với khu phố cổ và di sản văn hóa phong phú; Thành phố Hồ Chí Minh, nổi tiếng với nhịp sống năng động; Vịnh Hạ Long, nổi tiếng với cảnh quan ngoạn mục; và Hội An cùng Huế, nổi bật với các giá trị di sản.

Trong khi đó, Đà Nẵng, Phú Quốc, các cung đường núi phía Bắc Việt Nam và những không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo.

- Ảnh 2.

Ảnh được tạo bởi AI

Nhìn chung, những điểm tham quan này tạo nên một bức tranh du lịch đa dạng và độc đáo của Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

Ẩm thực cũng đã trở thành một trong những "điểm nhấn" đặc biệt trong hành trình khám phá. Từ phở, bánh mì và cà phê đến các món ăn địa phương mang hương vị đặc trưng của từng vùng miền, văn hóa ẩm thực Việt Nam giúp đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế.

Đồng thời, sự thân thiện và cởi mở của người dân địa phương, cùng với những trải nghiệm gắn liền với cuộc sống địa phương, ngày càng làm tăng sức hấp dẫn của những chuyến du lịch khám phá đất nước hình chữ S này.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 9/2026, lượng khách quốc tế đạt 1,77 triệu lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026.﻿

Việc Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất trong Giải thưởng Lựa chọn của Độc giả năm 2026 là một cột mốc quan trọng khác đối với thương hiệu du lịch quốc tế của đất nước.

Kết quả này không chỉ nhấn mạnh sức hấp dẫn của điểm đến mà còn phản ánh sự đánh giá ngày càng cao của quốc tế đối với vẻ đẹp thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam.

Condé Nast Traveler là một tạp chí du lịch chuyên về du lịch hạng sang và phong cách sống. Đây là một ấn phẩm uy tín toàn cầu về du lịch, cung cấp tin tức, lời khuyên và hướng dẫn, cũng như nguồn cảm hứng và những hiểu biết chuyên sâu từ các chuyên gia. Tạp chí này nổi tiếng với quan điểm thẳng thắn về du lịch và văn hóa, cũng như thúc đẩy các cuộc thảo luận về tính bền vững, sự hòa nhập và chuyển đổi.

Tags

du lịch

Condé Nast Traveler

Hàn Quốc

thai lan

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