Tin vui với nhân sự ngân hàng: Làn sóng cắt giảm bắt đầu hạ nhiệt

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố một số kết quả chính của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các Tổ chức tín dụng Quý 4/2025. Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/08/2025 đến ngày 11/9/2025. Đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh NHNNg tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 94%.

Kết quả điều tra được phân tích dựa trên phương pháp cân bằng (Balance Method) vàcác TCTD được gắn trọng số dựa trên tương quan về quy mô tổng tài sản của TCTD hoặc dư nợ tín dụng hoặc huy động vốn tùy theo tính chất câu hỏi.

Đáng chú ý, để đáp ứng khối lượng công việc gia tăng trong nửa cuối năm, các TCTD cho biết có xu hướng tuyển thêm lao động trong quý III/2025 (43,9% TCTD tuyển thêm lao động, mức cao nhất so với 2 quý đầu năm 2025) và dự kiến hạn chế cắt giảm lao động trong quý IV/2025 (chỉ có 6,4% TCTD dự kiến cắt giảm lao động, mức thấp nhất so với 3 quý đầu năm 2025).

Tại thời điểm cuối quý III/2025, 78,3% TCTD nhận định số lượng lao động hiện có tại đơn vị đáp ứng đủ nhu cầu công việc; 19,8% TCTD nhận định đang thiếu lao động và 1,9% TCTD cho biết đang thừa lao động.

Dự kiến trong quý IV/2025 cũng như cả năm 2025, tình hình lao động việc làm được kỳ vọng tiếp tục khả quan với 38,3-48,6% TCTD dự kiến tuyển dụng thêm lao động và 6,4- 20,6% TCTD dự kiến cắt giảm lao động.

Trước đó, trong nửa đầu năm 2025, nhiều ngân hàng đã cắt giảm lượng lớn nhân sự, có ngân hàng giảm đến gần 2.000 người.

LPBank là trường hợp nổi bật nhất khi giảm gần 2.000 người – mức cao nhất toàn ngành, đưa tổng số nhân sự xuống còn hơn 9.200 người vào cuối tháng 6/2025. Tiếp đó, VIB và Sacombank lần lượt cắt giảm khoảng 1.100 nhân sự mỗi bên, trong khi ACB và ABBank cũng thu hẹp quy mô lao động từ 400–600 người.

Theo giới phân tích, đằng sau làn sóng cắt giảm này không chỉ là áp lực lợi nhuận mà còn là kết quả tất yếu của quá trình chuyển đổi mô hình vận hành. Các ngân hàng đang tập trung nguồn lực vào công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), và dữ liệu lớn để tối ưu quy trình, giảm phụ thuộc vào nhân lực truyền thống.

Việc giảm biên chế cũng đi kèm với sự thay đổi về chất lượng lao động – ưu tiên giữ lại nhóm nhân viên có năng suất cao, kỹ năng số tốt, sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc mới. Trên thực tế, dù tổng số nhân viên giảm, nhiều ngân hàng vẫn ghi nhận mức thu nhập bình quân tăng so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện đáng kể.

Theo kết quả điều tra khảo sát của Ngân hàng Nhà nước, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý III/2025 được các TCTD nhận định có sự cải thiện so với quý trước nhưng thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Các TCTD dự báo xu hướng cải thiện sẽ tiếp tục diễn ra trong quý cuối của năm 2025.