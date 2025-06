Tin vui với người dân khu vực Cần Giờ, Nhà Bè, Nhơn Trạch, Cần Giuộc, Bến Lức: Cây cầu thi công gần 1 thập kì hợp long, cao tốc hơn 30.000 tỉ đồng kết nối liên vùng hẹn ngày về đích

Sau gần một thập kỉ thi công, cầu Bình Khánh chính thức hợp long nhịp chính vào ngày 28/6, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hoàn thiện tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là một trong hai cây cầu dây văng lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Theo kế hoạch dự kiến, cầu Bình Khánh sẽ về đích vào tháng 9/2025.

Việc hợp long cầu Bình Khánh là một bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vào năm 2026, kết nối trục giao thông liên vùng trọng điểm phía Nam.

Cầu Bình Khánh, thuộc gói thầu J1, nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ (Tp.HCM), là một trong hai cây cầu dây văng lớn nhất tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án được khởi công từ tháng 8/2015 với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, công trình từng hứa hẹn là biểu tượng mới của kỹ thuật cầu đường Việt Nam. Thế nhưng, dự bị ngưng trệ, buộc phải dừng lại vào cuối năm 2018 do vướng mắc về nguồn vốn, khi mới đạt khoảng 70% khối lượng.

Đến cuối năm 2023, với quyết tâm tái khởi động cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự án được cầu này được "hồi sinh". Tính đến hiện tại, gần 95% khối lượng cầu Bình Khánh đã hoàn thành.

Cùng với sự khởi động của cầu Bình Khánh, toàn bộ dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành tiếp tục bám sát tiến độ, hướng tới mục tiêu thông tuyến vào năm 2026.

Dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành có tổng chiều dài hơn 57km, vốn đầu tư hơn 31.300 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2014. Dự án đi qua địa phận các tỉnh Long An, Đồng Nai và Tp.HCM, kết nối các khu vực trọng điểm kinh tế của khu vực phía Nam. Dự án đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết nối giao thông các tỉnh phía Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và xã hội, từ đó tác động đến bức tranh bất động sản của khu vực.

Gần đây, một số đoạn của tuyến cao tốc này đã được đưa vào khai thác tạm thời để giảm ùn tắc giao thông, và dự kiến toàn tuyến sẽ thông xe vào năm 2026.

Cụ thể, ngay sau Tết nguyên đán, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức lễ thông xe đưa vào khai thác một số đoạn tuyến thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, hai đoạn chính thức thông xe là: Đoạn phía Tây dài 3,4km từ cao tốc Tp.HCM - Trung Lương (nút giao Mỹ Yên thuộc địa phận huyện Bến Lức, Long An) đến quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, Tp.HCM). Đoạn phía đông dài 7km qua tỉnh Đồng Nai, từ nút giao Phước An (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đến quốc lộ 51 (xã Phước Thái, huyện Long Thành). Dịp 30/4 vừa qua, đoạn phía Tây sẽ thêm 18,8km từ Lê Khả Phiêu đến Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè, Tp.HCM), tiến đến thông xe toàn tuyến vào năm 2026.

Với việc tăng tốc nối liền mạch các đoạn của cao tốc Bến Lức – Long Thành trong thời gian tới sẽ giảm tải áp lực giao thông trục quốc lộ 1 và các tuyến đường huyết mạch khu Nam Tp.HCM. Đồng thời, góp phần giảm tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông vận chuyển hàng hóa, tăng hiệu quả đầu tư của các khu công nghiệp tại khu vực Đông Nam bộ.

Đặc biệt, tuyến đường này góp phần hoàn thiện đồng bộ kết nối giao thông cho công trình trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành dự kiến đi vào hoạt động và khai thác sớm vào cuối năm 2025. Từ đó người dân sẽ di chuyển dễ dàng giữa các khu vực.