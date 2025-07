Tin vui với “bộ não” tại công trình trọng điểm quốc gia hơn 16 tỷ USD của Việt Nam

Tháp không lưu 3.500 tỷ của sân bay Long Thành vừa có bước tiến mới. Ảnh: VATM

Mới đây, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông báo đã hoàn thành công tác đổ sàn tầng mái cabin ở cao độ 113 m của tháp kiểm soát không lưu sân bay Long Thành. Tháp kiểm soát không lưu được coi là "bộ não" của sân bay Long Thành, công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD của Việt Nam.

Trên thực tế, tầng cabin tháp kiểm soát không lưu đóng vai trò trung tâm điều hành bay tại sân bay Long Thành. Cabin cũng là nơi làm việc của các kiểm soát viên không lưu, trực tiếp chỉ huy, giám sát hoạt động cất/ hạ cánh, di chuyển tàu bay trên mặt đất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay trong khu vực kiểm soát.

Thiết kế của Đài kiểm soát không lưu Long Thành. Ảnh: VATM

Theo như thiết kế, cabin có dạng hình tròn, không gian rộng rãi trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ quản lý bay đường kính khoảng 14 m, diện tích sàn của cabin là 160 m2. Không gian đủ đáp ứng ít nhất cho 12 kiểm soát viên ngồi làm việc ở vị trí lý tưởng xung quanh đảm bảo tầm nhìn 360 độ cho kiểm soát viên, đồng thời đủ không gian dự trù cho phép đặt thêm các vị trí làm việc khác nếu cần thiết.

Cận cảnh hiện trường đổ sàn tầng cabin tháp kiểm soát không lưu. Ảnh: VATM

Theo VATM, đến thời điểm hiện tại, công tác xây dựng tháp kiểm soát không lưu đã hoàn thành đổ sàn tầng cabin. Đây là một trong những cột mốc quan trọng. Đồng thời, các hạng mục MEPF như cơ điện, điều hòa, phòng cháy chữa cháy... cũng đang được triển khai đến tầng 18, tường hộp kỹ thuật chuẩn bị hoàn thiện bên trong tháp.

Đại diện VATM cho biết, quá trình thi công gặp nhiều thách thức do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hơn nữa, do thi công trên cao đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt an toàn lao động nên không thể rút ngắn thời gian như các hạng mục khác.

Công tác đổ sàn tầng mái cabin ở cao độ 113 m của tháp kiểm soát không lưu sân bay Long Thành đã hoàn thành. Ảnh: VATM

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án đúng kế hoạch, đặc biệt là các mốc quan trọng phục vụ đưa vào khai thác đồng bộ vào ngày 19/12/2025, Ban Quản lý Dự án Long Thành đang tiến hành phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và các Ban chức năng Tổng công ty xây dựng phương án tăng cường ca, kíp làm việc, huy động tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao cho các hạng mục then chốt. Đồng thời, chủ động đề xuất, cân đối nguồn vốn để hỗ trợ tăng ca, tăng kíp, đảm bảo chế độ cho người lao động, tạo động lực hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Tháp không lưu được thiết kế cao 123 m, với diện tích xây dựng khoảng 80 m² và đường kính thân tháp là khoảng 10m. Đặc biệt, trên đỉnh tháp sẽ được lắp đặt hệ thống radar hiện đại. Bên trong tháp có hai cabin kiểm soát sân đỗ, mỗi cabin rộng khoảng 7 0m², cùng cabin kiểm soát tại sân có diện tích khoảng 150 m², nhằm phục vụ điều hành hoạt động bay chính xác và an toàn.

Tháp không lưu được coi như "bộ não" của dự án sân bay Long Thành. Ảnh: VATM

Tháp không lưu của sân bay Long Thành được thiết kế theo ý tưởng hình búp sen. Đây là biểu tượng thanh cao và đặc trưng của văn hóa Việt Nam, đồng thời vừa mang tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hiện đại trong điều hành bay.

Hiện nay, các gói thầu thiết bị chuyên ngành quản lý bay đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến toàn bộ quá trình lắp đặt và nghiệm thu sẽ được hoàn tất trong khoảng thời gian từ tháng 7 - tháng 12/2025.

Nhiều hạng mục của sân bay Long Thành sắp về đích

Dự án sân bay Long Thành đang dần thành hình. Ảnh: QD

Trên thực tế, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, gói thầu 5.10 nhà ga hành khách sân bay Long Thành đến nay đã hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và các tầng 1 đến 4. Dự án thành phần 1 các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước sẽ hoàn thành trong tháng 12.

Ngoài ra, những hạng mục khác như trạm radar sơ cấp/ thứ cấp, trạm phát - thu sóng vô tuyến, trạm giám sát phụ thuộc, trạm radar khí tượng, đài dẫn đường đa hướng và đo cự ly hiện cũng đã hoàn tất phần xây dựng và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 8.

Với dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu, gói thầu 4.6 - đường cất, hạ cánh số 1 đã hoàn thành từ ngày 26/4, với khối lượng thi công đạt khoảng 90% giá trị sản lượng. Gói thầu này dự kiến có khả năng hoàn tất trong tháng 12.