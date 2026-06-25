Tin vui về mức giá iPhone 18 Pro Max

Thông tin về giá bán của dòng iPhone 18 Pro Max tiếp tục thu hút sự quan tâm khi ngày ra mắt dự kiến vào tháng 9 đang đến gần.

Sau khi CEO Apple Tim Cook cảnh báo rằng việc tăng giá là điều "không thể tránh khỏi", nhiều dự đoán cho rằng Apple sẽ có đợt điều chỉnh giá mạnh nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, một báo cáo phân tích mới từ J.P. Morgan lại đưa ra kịch bản lạc quan hơn.

Giá bán luôn là một trong những chủ đề được quan tâm nhất trước mỗi thế hệ iPhone mới. Không chỉ người dùng, các tổ chức tài chính và giới phân tích Phố Wall cũng liên tục đưa ra dự báo nhằm đánh giá tác động đến doanh thu và lợi nhuận của Apple.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max có thể tăng giá ít hơn dự đoán. (Ảnh minh hoạ: iPhon.fr)

Trước đó, phần lớn chuyên gia cho rằng giá iPhone 18 Pro sẽ không thay đổi nhiều so với iPhone 17 Pro. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng dự đoán Apple có thể giữ nguyên giá phiên bản tiêu chuẩn, trong khi chỉ tăng giá ở các cấu hình dung lượng lưu trữ cao hơn.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi sau khi CEO Apple Tim Cook chia sẻ với The Wall Street Journal rằng việc tăng giá sản phẩm là điều khó tránh khỏi. "Thật không may, việc tăng giá là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu những chi phí gia tăng từ chuỗi cung ứng và cố gắng bảo vệ khách hàng khỏi các đợt tăng giá, nhưng tình hình hiện đã trở nên không thể duy trì như trước."

Phát biểu này khiến nhiều chuyên gia dự đoán Apple sẽ tăng giá đáng kể đối với dòng iPhone 18 Pro.

Sau phát biểu của Tim Cook, The Wall Street Journal từng ước tính iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm từ 1.399 USD (khoảng 37 triệu đồng), tăng khoảng 300 USD so với mức 1.099 USD (khoảng 29 triệu đồng) của iPhone 17 Pro. Tờ báo này cho rằng mức giá mới được tính toán dựa trên biên lợi nhuận truyền thống của Apple cùng chi phí gia tăng của RAM, bộ nhớ và hệ thống camera.

Tuy nhiên, báo cáo mới từ ngân hàng đầu tư J.P. Morgan lại đưa ra nhận định thận trọng hơn. Theo nhà phân tích Max Weinbach trích dẫn báo cáo, dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng chỉ tăng từ 50 đến 100 USD so với thế hệ hiện tại.

Nếu dự báo này trở thành hiện thực, mức điều chỉnh sẽ thấp hơn đáng kể so với những lo ngại xuất hiện trong tuần qua.

Một số chuyên gia nhận định phát biểu của Tim Cook có thể là cách Apple chuẩn bị tâm lý cho người tiêu dùng trước khi công bố giá chính thức.

Theo cách tiếp cận này, việc liên tục nhấn mạnh áp lực chi phí sản xuất có thể khiến khách hàng kỳ vọng mức tăng rất lớn. Khi Apple chỉ điều chỉnh giá thêm khoảng 50-100 USD, quyết định này sẽ được nhìn nhận tích cực hơn so với các dự báo trước đó.

Hiện Apple vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về giá bán của dòng iPhone 18. Tất cả các mức giá được đưa ra ở thời điểm này đều dựa trên phân tích của các tổ chức tài chính và giới quan sát thị trường trước thềm sự kiện ra mắt dự kiến diễn ra vào tháng 9.