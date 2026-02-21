Tin vui về iPhone 18 Pro Max

Apple được cho là đang thử nghiệm hàng loạt nâng cấp lớn cho hệ thống camera trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, trong đó đáng chú ý nhất là công nghệ ống kính có thể thay đổi khẩu độ - yếu tố hứa hẹn giúp hãng nới rộng khoảng cách với các đối thủ Android ở mảng nhiếp ảnh di động.

Theo Digital Chat Station, tài khoản Weibo chuyên rò rỉ thông tin về các thiết bị chưa ra mắt, Apple đang tập trung cải thiện khả năng thu sáng và kiểm soát độ sâu trường ảnh cho thế hệ iPhone Pro tiếp theo, dự kiến trình làng vào mùa thu năm nay.

Apple được cho là đang chuẩn bị bước nhảy vọt lớn về camera trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: Medium)

Thay đổi quan trọng nhất nằm ở camera chính. Khác với các thế hệ từ iPhone 14 Pro đến 17 Pro sử dụng khẩu độ cố định ƒ/1.78, iPhone 18 Pro được cho là sẽ cho phép điều chỉnh khẩu độ ống kính. Cơ chế khẩu độ biến thiên giúp camera linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng: Mở khẩu lớn để thu sáng khi chụp đêm và khép khẩu khi chụp ngoài trời nắng gắt nhằm hạn chế cháy sáng.

Không chỉ cải thiện khả năng chụp thiếu sáng, nâng cấp này còn giúp người dùng chủ động tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán xử lý phần mềm. Trước đây, Samsung từng áp dụng công nghệ tương tự trên Galaxy S9 và S10 giai đoạn 2018–2019, nhưng sau đó đã loại bỏ do chi phí cao và ảnh hưởng đến độ dày thân máy. Với kinh nghiệm tối ưu phần cứng, Apple được kỳ vọng sẽ giải quyết những hạn chế này để mang lại hiệu quả thực tế cao hơn.

Bên cạnh camera chính, ống kính tele trên dòng iPhone 18 Pro cũng đang được thử nghiệm với khẩu độ lớn hơn mức ƒ/2.8 của iPhone 17 Pro. Việc mở rộng khẩu độ được xem là lời giải cho điểm yếu cố hữu của camera tele khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, giúp tăng lượng ánh sáng thu vào, giảm nhiễu hạt, cải thiện tốc độ màn trập và tạo độ tách bạch chủ thể – hậu cảnh tốt hơn khi chụp chân dung từ xa.

Ngoài ra, Apple còn được cho là sẽ tích hợp bộ chuyển đổi tiêu cự mới cho ống tele nhằm nâng cao khả năng zoom, đồng thời nâng độ phân giải camera trước lên 24 megapixel, so với mức 18 megapixel trên dòng iPhone 17 hiện tại.

Theo lộ trình ra mắt sản phẩm, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến trình làng vào tháng 9 cùng với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn và iPhone Air 2 được cho là sẽ lùi sang đầu năm 2027.