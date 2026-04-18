Tin vui: Từ nay đến hết năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Huỳnh Duy |

Đây là tin vui với hàng triệu người dân Việt Nam.

Từ tháng 4/2026 đến hết ngày 31/12/2026, toàn bộ người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí theo quy định mới của Bộ Tài chính.

Cụ thể, tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 29/2026/TT-BTC quy định, trong thời gian từ khi Thông tư có hiệu lực đến hết năm 2026, một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trên ứng dụng VNeID được miễn. Trong đó có lệ phí đăng ký cư trú theo quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Thông tư 29/2026/TT-BTC cũng miễn một số khoản phí, lệ phí khác khi thực hiện trực tuyến trên VNeID, như: lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC; phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Thông tư số 23/2019/TT-BTC.

Theo Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư 75/2022/TT-BTC, các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng... đều thuộc diện phải nộp lệ phí. Tuy nhiên, trong thời gian nêu trên, các khoản lệ phí này sẽ được miễn hoàn toàn nếu người dân thực hiện qua ứng dụng VNeID.

Căn cứ theo Biểu mức Lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định như sau:

Chính sách này nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
