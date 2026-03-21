Tin vui: Từ hôm nay đến 27/3, hàng triệu người dân ở Hà Nội và TP.HCM được miễn phí dịch vụ này

Nhằm kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ, Liên hoan Phim Pháp chính thức được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM trong thời gian từ 21-27/3. Một trong những sự kiện nổi bật của Liên hoan Phim lần này là chương trình chiếu miễn phí 7 bộ phim đặc đến từ các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ.

Liên hoan phim tuyển chọn 7 bộ phim đặc sắc giới thiệu tới khán giả Việt Nam

7 bộ phim được chiếu miễn phí tại Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 16 bao gồm: Váy xanh dấu yêu (Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ), Cậu bé thần đồng (Đại sứ quán Thụy Sĩ), 6 ngày xuân năm đó (Phái đoàn Wallonie-Bruxelles), Ảo thuật gia nhí (Đại sứ quán Cộng hòa Dominica), Cuộc đua (Đại sứ quán Canada), Ban nhạc diễu hành (Viện Pháp tại Việt Nam), Toussaint Louverture (Đại sứ quán Haiti).

Đây là những tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ chính kịch, phim gia đình đến lịch sử và phiêu lưu dành cho thiếu nhi. Trong đó, Váy xanh dấu yêu từng được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes và giành nhiều giải thưởng quốc tế. Cậu bé thần đồng là tác phẩm kinh điển từng đoạt giải tại Liên hoan phim Berlin. Các bộ phim còn lại cũng ghi dấu ấn tại nhiều liên hoan phim uy tín, góp phần khẳng định sức sống và sự đa dạng của điện ảnh Pháp ngữ.

Các bộ phim này sẽ được chiếu nguyên bản, có phụ đề tiếng Việt, giúp khán giả Việt Nam khám phá trọn vẹn sự phong phú của tiếng Pháp và các nền văn hóa Pháp ngữ thông qua điện ảnh.

Tại TPHCM, bạn có thể đến rạp DCiné Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi) trong khoảng thời gian từ 21/3-24/3 để thưởng thức miễn phí các bộ phim. Thời gian chiếu phim sẽ bắt đầu từ 19h30 mỗi ngày với lịch chiếu cụ thể như sau:

21/3: Phim Váy xanh dấu yêu

22/3: Phim Cậu bé thần đồng

23/3: Phim 6 ngày xuân năm đó

24/3: Phim Ban nhạc diễu hành

Tại Hà Nội, người dân đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ) trong khoảng thời gian từ 18h30-19h30 vào các ngày 21/3-27/3 để nhận vé vào xem. Mỗi khán giả chỉ được nhận tối đa 4 vé cho toàn bộ các bộ phim.

Không chỉ là hoạt động chiếu phim miễn phí, Liên hoan Phim Pháp ngữ còn là cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ.

Sự kiện do Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam (Nhóm GADIF) phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng nhiều đối tác tích cực trong việc thúc đẩy điện ảnh và văn hóa Pháp ngữ.