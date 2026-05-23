Tin vui: Từ 15/7, toàn bộ người dân Việt Nam nhận từ 3,7 - 8,4 triệu đồng/tháng nếu có đủ điều kiện sau

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2026 và áp dụng đối với đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi; thời điểm cấp học bổng được tính từ ngày 01/9/2026.

Chính sách học bổng mới thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao

Theo Nghị định, các chương trình đào tạo được hưởng chính sách học bổng gồm:

- Chương trình đào tạo tài năng;

- Chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn;

- Các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Danh mục ngành được hưởng chính sách bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng như: Toán học, Sinh học, Thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, kĩ thuật điện, điện tử và viễn thông, vật lí kĩ thuật, kĩ thuật vật liệu, kĩ thuật mỏ, xây dựng và nhiều lĩnh vực khoa học, kĩ thuật khác phục vụ phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược của quốc gia.

Mức học bổng dành cho những người học các ngành ưu tiên được quy định cụ thể như sau:

- Đối với sinh viên đại học, mức học bổng từ 3,7 - 5 triệu đồng/tháng, được hưởng 10 tháng/năm học.

- Đối với học viên trình độ thạc sĩ, mức học bổng từ 5,5 - 7,4 triệu đồng/tháng, được hưởng 12 tháng/năm học.

- Đối với nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ, mức học bổng cao nhất là 8,4 triệu đồng/tháng đối với chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản, được hưởng 12 tháng/năm học.

Tổng thời gian hưởng học bổng tối đa là 5 năm đối với sinh viên đại học, 2 năm đối với học viên cao học và 3 năm đối với nghiên cứu sinh.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện xét hưởng học bổng. Đối với người học trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một trong các điều kiện là có điểm trung bình cộng 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 22,50 trở lên, không bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng; đồng thời thuộc nhóm 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của ngành hoặc chương trình đào tạo. Trong quá trình học tập, người học phải đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy theo quy định và không bị kỉ luật từ mức khiển trách trở lên để tiếp tục được hưởng học bổng.

Một điểm đáng chú ý của Nghị định là việc xét duyệt và chi trả học bổng được thực hiện trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh, kết quả học tập và rèn luyện của người học do cơ sở đào tạo quản lí; không yêu cầu người học nộp hồ sơ và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Nghị định cũng quy định người học phải hoàn trả toàn bộ số tiền học bổng đã nhận trong trường hợp bị buộc thôi học, tự ý bỏ học hoặc sử dụng học bổng sai mục đích.