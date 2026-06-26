Tin vui: Từ 1/7, lương giáo viên tăng lên 5,31 - 17,15 triệu đồng/tháng, phụ cấp cao nhất tới 80%

Lương cơ sở tăng, phụ cấp ưu đãi theo nghề được điều chỉnh là hai thay đổi lớn đối với giáo viên từ ngày 1/7/2026.

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP. Việc điều chỉnh này không chỉ thay đổi tiền lương của đội ngũ giáo viên mà còn kéo theo nhiều khoản phụ cấp được nâng lên. Tuy nhiên, nội dung được nhiều nhà giáo quan tâm là hệ số lương đặc thù vẫn chưa chính thức có hiệu lực.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, kể từ ngày 1/7/2026, tiền lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu của cán bộ, công chức, viên chức được xác định trên cơ sở hệ số lương, hệ số phụ cấp hiện hưởng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng/tháng.

Đối với giáo viên, mức lương sẽ được tính theo công thức:

Lương giáo viên = 2.530.000 đồng × Hệ số lương hiện hưởng.

Theo đó, tiền lương của giáo viên các cấp đều tăng so với trước đây. Mức lương dao động từ khoảng 5,31 triệu đồng đến 17,15 triệu đồng/tháng, thay cho mức 4,91 triệu đồng đến 15,86 triệu đồng/tháng trước thời điểm 1/7.

Trong các nhóm giáo viên, giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng I là nhóm có mức lương cao nhất. Với hệ số lương 6,78, mức lương mới đạt khoảng 17,15 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, giáo viên mầm non hạng III tiếp tục là nhóm có mức lương thấp nhất, dao động từ 5,31 triệu đồng đến 12,37 triệu đồng/tháng, tùy theo bậc lương.

Đáng lưu ý, mức lương trên mới chỉ là tiền lương tính theo lương cơ sở. Ngoài khoản này, giáo viên còn được hưởng nhiều loại phụ cấp khác như phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên (đối với đối tượng đủ điều kiện), cùng các khoản phụ cấp theo khu vực, điều kiện công tác hoặc tính chất công việc.

Cùng với việc tăng lương cơ sở, từ ngày 1/7/2026, Nghị định 182/2026/NĐ-CP cũng chính thức điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo. Theo quy định mới, nhiều nhóm giáo viên được nâng phụ cấp từ 35% lên 45%, từ 50% lên 60% hoặc từ 70% lên 80%.

Cụ thể, giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học được hưởng phụ cấp ưu đãi 45%.

Giáo viên công tác tại các trường mầm non, tiểu học thuộc xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo hoặc xã biên giới được hưởng mức 60%.

Mức phụ cấp 60% cũng được áp dụng đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục làm việc tại các trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật và trường phổ thông dân tộc bán trú.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, mức phụ cấp cao nhất là 80% dành cho nhà giáo và cán bộ quản lý công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường THPT chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, các trường và lớp dành cho người khuyết tật cùng một số cơ sở giáo dục đặc thù khác.

Đáng chú ý, Nghị định 182/2026/NĐ-CP còn bổ sung mức phụ cấp 80% đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề và trường chuyên biệt đặt ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Trong khi lương cơ sở và các khoản phụ cấp đã được quy định cụ thể, nhiều giáo viên vẫn chờ đợi chính sách về hệ số lương đặc thù dành riêng cho nhà giáo.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Theo dự thảo, giáo viên sẽ được hưởng hệ số lương đặc thù bằng 1,15 lần hệ số lương hiện hưởng. Hệ số này chỉ dùng để tính tiền lương, không dùng để tính các khoản phụ cấp.

Nếu đề xuất được Chính phủ thông qua, tiền lương giáo viên sẽ được tính theo công thức:

Mức lương giáo viên = 2.530.000 đồng × Hệ số lương hiện hưởng × 1,15.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nội dung trong dự thảo và chưa được áp dụng để tính lương từ ngày 1/7/2026. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, tiền lương của giáo viên vẫn được tính theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng cùng hệ số lương hiện hưởng và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, giáo viên chính thức được hưởng mức lương cao hơn nhờ điều chỉnh lương cơ sở, đồng thời nhiều nhóm nhà giáo cũng được tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Riêng chính sách áp dụng hệ số lương đặc thù 1,15 vẫn cần chờ nghị định chính thức được ban hành trước khi có hiệu lực trong thực tế.