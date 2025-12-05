Tin vui tại dự án cao tốc 128km do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ đầu tư

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản số chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư công năm 2025, trong đó tập trung vào cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Cụ thể, tại dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có 29 thửa đất liên quan đến khu đất rừng trồng tại ấp Tân Phước, xã Đồng Tâm. UBND xã Đồng Tâm được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền để làm cơ sở bồi thường. Nếu chậm trễ ảnh hưởng tiến độ, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Về bồi thường cây trồng, các UBND phường, xã căn cứ quyết định số 66, phối hợp khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường cho hộ dân bị thu hồi đất. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn UBND xã Đồng Tâm thực hiện việc này.

Văn bản cũng chỉ đạo các sở ban ngành như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng rà soát và xử lý vướng mắc cho các dự án khác theo phụ lục báo cáo số 1441. Các đơn vị phải báo cáo kết quả trước ngày 25/12/2025.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 128km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 101km. Dự án đã được chính thức khởi công ngày 19/8 vừa qua, do liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 19.965 tỷ đồng.

Để triển khai dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi hơn 940ha đất, liên quan 4.285 thửa tại 10 xã, phường, với khoảng 2.200 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án có hơn 1.000 hộ dân trong khu vực dự án đủ điều kiện bố trí tái định cư. Để thực hiện tái định cư cho các hộ dân, địa phương này sẽ xây dựng 6 khu tái định cư trên địa bàn các xã: Bù Đăng, Đồng Tâm, Tân Lợi và các phường Bình Phước, Chơn Thành.

Tổng diện tích các khu tái định cư phục vụ dự án hơn 26ha, số lô đất tái định cư dự kiến của các khu tái định cư hơn 990 lô.

Trước đó UBND tỉnh Đồng Nai cũng phê bình, chấn chỉnh 3 đơn vị có tiến độ thực hiện không đảm bảo kế hoạch tính đến ngày 20/11 gồm UBND các xã Đồng Tâm, Tân Lợi, Nghĩa Trung. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm hoàn thành tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đúng thời hạn.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được thiết kế 6 làn xe, vận tốc 100 - 120km/h, tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m. Riêng đoạn qua Đồng Xoài rộng 25,5m (mở rộng dải phân cách giữa để bố trí hệ thống điện chiếu sáng).

Tâm Nguyên