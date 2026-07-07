TIN VUI: Một trường cấp 2 công lập CLC "đẹp long lanh" đang được đề xuất giảm học phí: Từ 4,2 xuống còn 3,15 triệu đồng/tháng!

Đây là một trong những trường công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội. Chính vì vậy, trường được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn TP; mức thu học phí chương trình bổ sung và danh mục, mức thu các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của TP.

Tại dự thảo, UBND TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh mức học phí năm học 2026-2027 đối với các trường công lập chất lượng cao ở tất cả các cấp học, từ mầm non đến THPT. Bên cạnh những ngôi trường được đề xuất tăng học phí cũng có những ngôi trường được đề xuất giảm. Một trong số đó là THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng).

Cụ thể, trường THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng) được đề xuất giảm học phí từ 4,2 triệu đồng xuống còn 3,15 triệu đồng/tháng, giảm 1,05 triệu đồng, tương đương khoảng 25%.

Ngôi trường THCS Chất lượng cao có cơ sở vật chất cực đẹp?

THCS Chu Văn An có địa chỉ tại Ngõ 65 phố Phạm Khắc Quảng, phường Việt Hưng. Đây là một trong những trường công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội. Chính vì vậy, trường được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Được biết, sân trường có diện tích 1.600 m2, sân đa năng rộng 696 m2, sân chơi với các thiết bị thể thao hiện đại rộng gần 600 m2.

Trường THCS Chu Văn An có 2 hệ đào tạo gồm hệ Chất lượng cao và hệ Song bằng. Hệ Chất lượng cao có 16 phòng học cho 16 lớp, diện tích phòng học 65.5 m2/phòng. Hệ Song bằng có 8 phòng học chuẩn CAIE rộng 78 m2/phòng. Phòng học có đủ hệ thống ánh sáng, bàn ghế học sinh và các trang thiết bị học tập đúng quy chuẩn; có điều hòa 2 chiều, máy chiếu phục vụ học tập.

Một số hình ảnh về trường THCS Chu Văn An, phường Việt Hưng

Các phòng chức năng và phòng bộ môn gồm: Phòng Sinh học: 83 m2, Hóa học: 83 m2, Vật lí: 98.3 m2, 2 phòng Công nghệ: 98.3 m2/phòng, 2 phòng Tin học: 80.7 m2/phòng, phòng Mĩ thuật: 98.3 m2, phòng Âm nhạc: 98.3 m2, 2 phòng Tiếng Anh: 54 m2/phòng, phòng đa năng: 250 m2. Các phòng đều được trang bị máy chiếu, các thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại, bàn ghế phù hợp với chức năng của từng bộ môn. Hệ thống cấp thoát nước, chống ẩm, hệ thống PCCC đảm bảo theo đúng quy định. Đặc biệt, có phòng thi 135 m2, phòng bảo mật tiêu chuẩn, phòng nghe nhìn được trang bị hệ thống bảng tương tác thông minh và máy tính bảng nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác dạy học theo hướng tích cực, phát huy được năng lực và phẩm chất của học sinh.

Ngoài ra trường có phòng Thư viện, phòng Y tế, phòng Đồ dùng dạy học, phòng Truyền thống, Nhà thể chất, phòng Ăn bán trú, Sân bóng đá, Sân bóng rổ,...

Chương trình giảng dạy của THCS Chu Văn An, phường Việt Hưng có gì?

Như đã nói ở trên, trường THCS Chu Văn An có 2 hệ đào tạo gồm hệ Chất lượng cao và hệ Song bằng. Với hệ Song bằng quốc tế Cambridge: Ngoài chương trình giáo dục của Bộ, học sinh hệ song bằng sẽ học thêm chương trình của Cambridge bằng tiếng Anh ở các môn Toán, Tiếng Anh học thuật, môn Khoa học (gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học) và môn công nghệ thông tin ICT,...

Với hệ Chất lượng cao, học sinh được học các chương trình:

- Chương trình học chính khóa: Bám sát chương trình của Bộ GD&ĐT

- Chương trình tăng cường nâng cao ở các bộ môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, tiếng Anh, toán, khoa học. Tiếng Anh với người nước ngoài, câu lạc bộ văn hóa tự chọn

- Chương trình giáo dục tự chọn: Tập trung dạy học tự chọn các môn Toán, Văn, Anh đối với học sinh khối 6, 7, 8; Toán - Văn - Anh - Lý - Hóa - Sinh đối với khối 9.

Ngoài ra, học sinh trường THCS Chu Văn An còn được theo học chương trình ngoại khóa, mỗi học sinh đều được học kĩ năng sống, dancesport. Các em còn được lựa chọn tham gia các câu lạc bộ TDTT (bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông…); các câu lạc bộ năng khiếu (Mỹ thuật, Âm nhạc, MC, Nấu ăn…) do các chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy. Nhà trường còn kết hợp tổ chức cho học sinh tham gia các kì thi Quốc tế. Kết hợp với các công ty du học, các tổ chức quốc tế để định hướng, tư vấn cho học sinh thi giành học bổng tại một số trường công lập có chất lượng của Singapore, Australia, Nhật Bản,...

Học sinh THCS Chu Văn An được học các chương trình văn hóa và tăng cường từ thứ 2 đến thứ 6 với thời gian và lịch học thiết kế khép kín hài hòa. Buổi sáng từ 7h30 phút, buổi trưa học sinh có thể ăn trưa tại trường, nghỉ bán trú và kết thúc chương trình văn hóa vào 16h30 phút. Sau 16h30 phút các em được tham gia các câu lạc bộ TDTT, CLB năng khiếu.

Vì cơ sở vật chất và chương trình học chất lượng cao nên THCS Chu Văn An là niềm mơ ước của nhiều thế hệ học sinh trên địa bàn quận Long Biên cũ. Tuy nhiên vì đây là trường chất lượng cao, nên việc giành được một suất học không dễ dàng.