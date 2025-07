Tin vui lớn cho thị trường bất động sản: Loạt siêu dự án của “ông lớn” Vingroup, Sunshine Group, Lotte, BRG… cùng lúc có chuyển biến quan trọng

Theo số liệu về khoản thu tiền sử dụng đất của UBND TP.HCM và Hà Nội công bố trong 6 tháng đầu năm 2025, có 18 dự án bất động sản lớn trên địa bàn 2 thành phố đã nộp và được phê duyệt giá đất, mang về hơn 104.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước - một con số vượt xa mức thu của các năm trước.

Cụ thể, Hà Nội có 9 dự án của các “ông lớn” như Vingroup, Sunshine Group, BRG… đã nộp tiền sử dụng đất với tổng hơn 52.000 tỷ đồng. Tại TP.HCM, 9 dự án bất động sản được phê duyệt giá đất dự kiến sẽ thu về cho ngân sách 52.599 tỷ đồng. Đây là con số cao gấp nhiều lần mức thu cả năm trong giai đoạn trước, khi tổng thu tiền sử dụng đất toàn TP.HCM chưa từng vượt quá 20.000 tỷ đồng.

Dưới đây là danh sách 18 dự án được xếp theo thứ tự giá trị tiền sử dụng đất, cho thấy sự áp đảo của các đại dự án do các tập đoàn lớn như Vingroup, Lotte, BRG, Sunshine, Sun Group… làm chủ đầu tư.

STT Dự án Địa điểm Chủ đầu tư Tiền sử dụng đất (tỷ đồng) 1 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise TP.HCM Vingroup 27.317 2 Lotte Eco Smart City – Khu chức năng 2A, Thủ Thiêm TP.HCM Lotte Properties HCMC 16.190 3 Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) Hà Nội Công ty TNHH Phát triển KĐT Nam Thăng Long 13.600 4 Vinhomes Đan Phượng Hà Nội Vingroup 12.000 5 Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội - BRG Đông Anh Hà Nội Liên doanh BRG & Sumitomo ~10.000 6 TTTM & căn hộ tại ô A1-2 KĐT Cầu Giấy - Sun Feliza Suites Cầu Giấy Hà Nội CTCP Đầu tư XD & TM Việt Nam (CTX) – Sun Group 4.900 7 Sunshine Grand Capital Hà Nội CTCP Đầu tư DIA – Sunshine Group 4.600 8 Khu đất 14,8ha phường An Phú, TP Thủ Đức TP.HCM Công ty TNHH BĐS Nguyên Phương 3.469 9 KCN Lê Minh Xuân mở rộng TP.HCM Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nhà Khang Phúc 2.689 10 Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế – Chèm (Jade Squae) Hà Nội CTCP BĐS JS 2.400 11 KDC phường Phú Thuận, Quận 7 TP.HCM CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt 2.222 12 Dự án đấu giá đất tại quận Hoàng Mai Hà Nội CTCP Đầu tư Song Lộc 1.800 13 Khu trung tâm KĐT Tây Hồ Tây (Starlake Tây Hồ Tây) Hà Nội Công ty TNHH Phát triển THT >1.600 14 Sunshine Crystal River Hà Nội CTCP BĐS Wonderland – Sunshine Group 1.000 15 Khu nhà ở cao tầng P. Phú Thuận, Quận 7 (Noble Crystal Riverside) TP.HCM Sunshine Group 513 16 Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside TP.HCM (Q.8) Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô 143 17 Chung cư Phương Việt TP.HCM (Q.8) CTCP Đầu tư Phương Việt 38 18 Phần đất giao bổ sung thuộc dự án khu nhà ở Nam Phan TP.HCM (Thủ Đức) CTCP Đầu tư Nam Phan 18

Top 10 dự án bất động sản có mức thu tiền sử dụng đất cao nhất lần này ghi nhận sự áp đảo của các tập đoàn lớn như Vingroup, Lotte, BRG, Sun Group và Sunshine Group. Tổng số tiền sử dụng đất của top 10 dự án bất động sản này là 96.165 tỷ đồng.

Dẫn đầu danh sách là Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise tại TP.HCM do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, với số tiền sử dụng đất lên tới 27.317 tỷ đồng.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đóng góp hơn 27.300 tỷ đồng vào thu ngân sách từ đất cho TP.HCM

Xếp thứ hai là dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm (TP.HCM) do Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) phát triển thông qua Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, với mức nộp 16.190 tỷ đồng.

Ở vị trí thứ ba, khu đô thị Nam Thăng Long – Ciputra (Hà Nội) của Công ty TNHH phát triển KĐT Nam Thăng Long đã nộp gần 13.600 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tiếp theo là dự án Vinhomes Đan Phượng (Hà Nội), cũng của Vingroup, với mức nộp 12.000 tỷ đồng. Tổng cộng, Vingroup đóng góp tới 39.317 tỷ đồng, chiếm gần 41% trong top 10 dự án có mức thu ngân sách cao nhất và chiếm gần 38% tổng số tiền thu được từ 18 dự án.

Đứng thứ năm là Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (BRG Đông Anh) – dự án hợp tác giữa BRG và Sumitomo tại huyện Đông Anh cũ (Hà Nội), đã nộp khoảng 10.000 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến pháp lý đáng kể sau thời gian dài gián đoạn.

Các vị trí còn lại trong Top 10 gồm: Sun Feliza Suites (Hà Nội) do Sun Group phát triển, nộp 4.900 tỷ đồng; Sunshine Grand Capital của Sunshine Group với 4.600 tỷ đồng; khu đất 14,8ha tại An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) do Công ty Nguyên Phương đầu tư với 3.469 tỷ đồng; KCN Lê Minh Xuân mở rộng (TP.HCM) của Công ty Khang Phúc với 2.689 tỷ đồng; và Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, tên thương mại Jade Square (Hà Nội) do CTCP Bất động sản JS phát triển, đóng góp 2.400 tỷ đồng.

Những con số này không chỉ phản ánh quy mô đầu tư mà còn cho thấy quá trình tháo gỡ vướng mắc pháp lý đã bắt đầu tạo ra những chuyển động thực chất cho thị trường bất động sản.

Ngoài Top 10 dự án có mức nộp ngân sách cao nhất, còn lại 8 dự án khác với mức thu từ vài chục tỷ đến hơn 2.000 tỷ đồng. Dẫn đầu nhóm này là dự án khu dân cư tại phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) làm chủ đầu tư, mang về 2.222 tỷ đồng cho ngân sách.

Tiếp theo là dự án đấu giá đất tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) do CTCP Đầu tư Song Lộc đầu tư, nộp 1.800 tỷ đồng. Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại Starlake Tây Hồ Tây) tại Hà Nội do Công ty TNHH Phát triển THT làm chủ đầu tư cũng đã nộp hơn 1.600 tỷ đồng. Một dự án khác của Sunshine Group – Sunshine Crystal River tại Hà Nội, do Công ty CP BĐS Wonderland đầu tư, đóng góp 1.000 tỷ đồng.

Tại TP.HCM, Sunshine Group cũng triển khai dự án khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Thuận, quận 7 (tên thương mại Noble Crystal Riverside), với mức thu ngân sách 513 tỷ đồng. Ba dự án khác có mức nộp dưới 200 tỷ đồng, bao gồm khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside tại phường 6, quận 8 do Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô đầu tư (143 tỷ đồng); chung cư Phương Việt tại cùng khu vực do CTCP Đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư (38 tỷ đồng); và phần đất giao bổ sung thuộc dự án khu nhà ở Nam Phan tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức do CTCP Đầu tư Nam Phan đầu tư, với số tiền sử dụng đất là 18 tỷ đồng.

Dù không có quy mô lớn như các dự án top đầu, các dự án này đều sở hữu vị trí chiến lược và có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian đô thị tại TP.HCM. Việc được phê duyệt giá đất và hoàn tất nộp tiền sử dụng đất giúp tháo gỡ nút thắt pháp lý, mở đường cho các dự án này đẩy nhanh tiến độ triển khai trong thời gian tới.