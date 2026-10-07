Tin vui liên tiếp: Vingroup cùng 'ông lớn' thế giới mang 200 đoàn tàu không người lái thế hệ mới về Việt Nam

Sau cú 'bắt tay' trị giá 1 tỷ euro với 'ông lớn' Đức, tập đoàn Vingroup tiếp tục ký hợp đồng với 'gã khổng lồ' Alstom của Pháp.

Ngày 6/10/2026, Tập đoàn Vingroup và Alstom – tập đoàn công nghệ giao thông đường sắt hàng đầu thế giới của Pháp – đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp đoàn tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ sản xuất, lắp ráp cho hệ thống đường sắt đô thị (metro) Hà Nội. Vingroup hiện là tổng thầu của dự án metro Hà Nội, thông qua công ty thành viên Vinhomes.

Thỏa thuận chiến lược này không chỉ đáp ứng nguồn phương tiện vận hành tự động tối tân quy mô 200 đoàn tàu cho Thủ đô, mà còn mở đường cho năng lực tự chủ chế tạo công nghiệp đường sắt của doanh nghiệp Việt Nam.

Siêu hợp đồng 200 đoàn tàu Metropolis: Vận hành tự động cấp độ cao nhất GoA4

Theo nội dung hợp đồng, toàn bộ 200 đoàn tàu mà Alstom cung cấp và chuyển giao công nghệ cho Hà Nội đều thuộc dòng Metropolis thế hệ mới với cấu hình 5 toa/đoàn. Thế hệ phương tiện mới này tích hợp hàng loạt tiêu chuẩn kỹ thuật vượt trội:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Tự động hóa hoàn toàn GoA4 (Grade of Automation 4): Đoàn tàu vận hành không người lái (Driverless), được điều phối chính xác bằng hệ thống điều khiển tự động qua sóng vô tuyến, tối ưu hóa giãn cách chuyến, rút ngắn thời gian chờ và kiểm soát an toàn vận hành tuyệt đối.

Vật liệu hợp kim nhôm giảm tải trọng: Toàn bộ thân tàu được gia công bằng hợp kim nhôm cường lực nhẹ, giúp hạ thấp tải trọng tác động lên trục bánh xe. Giải pháp này giúp cắt giảm tiêu hao điện năng kéo tàu và giảm thiểu hao mòn cơ học lên bề mặt ray.

Tối ưu không gian và phanh tái sinh: Thân vỏ thiết kế mở rộng tối đa theo dạng mô-đun khí động học, tăng sức chứa hành khách trên mỗi chuyến. Hệ thống phanh đĩa kết hợp phanh hãm tái sinh năng lượng, có khả năng thu hồi và hoàn trả điện năng về lưới điện trong quá trình giảm tốc hoặc dừng ga.

Đáng chú ý, đây là dòng tàu metro chủ lực, đã được kiểm chứng về độ tin cậy tại nhiều đại đô thị lớn trên thế giới như Paris, Sydney, Singapore, Montreal và Thượng Hải.

Mô hình chuyển giao "83 + 117": Từng bước nội địa hóa công nghệ chế tạo tại Việt Nam

Điểm nhấn then chốt của thỏa thuận lần này nằm ở cơ chế chuyển giao công nghệ có lộ trình rõ ràng, giúp Việt Nam không dừng lại ở vai trò khách hàng nhập khẩu thiết bị thuần túy:

83 đoàn tàu đầu tiên: Được sản xuất và kiểm định đồng bộ trực tiếp tại cơ sở Valenciennes Petite-Forêt (Cộng hòa Pháp) – trung tâm chuyên môn và nghiên cứu phát triển trọng điểm của Alstom về tàu điện ngầm toàn cầu – nhằm bảo đảm tiến độ cấp bách đưa các tuyến metro Hà Nội vào khai thác.

117 đoàn tàu tiếp theo: Tập đoàn Alstom cam kết chuyển giao toàn diện gói công nghệ, quy trình chuyên môn, cung cấp máy móc thiết bị và các linh kiện cốt lõi để Vingroup trực tiếp sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh ngay tại Việt Nam.

Đóng vai trò tổng thầu thi công mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội thông qua đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Vinhomes, việc Vingroup bắt tay cùng Alstom giúp doanh nghiệp làm chủ công nghệ chuỗi phương tiện, sẵn sàng phục vụ mục tiêu dài hạn khi Thủ đô triển khai hoàn thiện 979 km đường sắt đô thị (gồm 18 tuyến) theo Quy hoạch chung đến năm 2045.

Ảnh minh họa các đoàn tàu Alstom được Vingroup đưa về Hà Nội trong tương lai do AI thiết kế, không phải hình ảnh chính thức từ dự án

Mở rộng chuỗi giá trị giao thông thế hệ mới của Vingroup

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Martin Sion, Tổng Giám đốc Tập đoàn Alstom (đơn vị hiện có 87.800 nhân sự tại 61 quốc gia) khẳng định việc kết hợp bề dày công nghệ của Alstom với năng lực thực thi quy mô lớn của Vingroup sẽ đặt nền móng vững chắc cho một trong những chương trình phát triển metro tham vọng nhất khu vực Đông Nam Á, hướng tới một mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ và phát thải thấp.

Đại diện lãnh đạo Vingroup và Alstom tại lễ ký kết ngày 6/10. Ảnh: VIC

Về phía Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, công nghiệp đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, cảng biển và hạ tầng logistics đang là các trụ cột chiến lược thuộc hệ sinh thái Hạ tầng của tập đoàn. Việc chủ động kết nối nguồn lực công nghệ đỉnh cao thế giới giúp doanh nghiệp kiến tạo những công trình giao thông mang tính biểu tượng lâu dài cho đất nước.

Thỏa thuận với Alstom nối tiếp bước đi chiến lược trước đó vào ngày 22/9/2026, khi Công ty Cổ phần Đường sắt Tốc độ cao VinSpeed ký hợp đồng trọn gói trị giá 1 tỷ euro (khoảng 1,15 tỷ USD) với Siemens Mobility (Đức) để cung cấp dòng tàu cao tốc 350 km/h Velaro Novo. Cùng lúc bắt tay với hai "gã khổng lồ" đường sắt hàng đầu châu Âu là Alstom và Siemens Mobility, Vingroup đang khẳng định rõ nét tham vọng tái cấu trúc và thúc đẩy chuỗi cung ứng công nghiệp đường sắt Việt Nam hội nhập sâu vào bản đồ công nghệ đường sắt toàn cầu.

Thương hiệu Alstom không hề xa lạ với giao thông Thủ đô khi chính là đơn vị chế tạo và cung cấp 10 đoàn tàu 4 toa cho tuyến đường sắt đô thị số 3 (Metro Nhổn – ga Hà Nội). Lấy cảm hứng từ chim bồ câu và nông sản Việt với ba gam màu nhận diện đỏ hồng, xanh lá và trắng, các đoàn tàu Alstom được sản xuất tại Pháp này đã chính thức lăn bánh thương mại trên đoạn trên cao từ tháng 8/2024. Việc từng ghi dấu ấn với khả năng vận hành êm ái, thích ứng tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Hà Nội trở thành điểm tựa vững chắc về độ tin cậy khi các thế hệ tàu Metropolis tiếp tục được lựa chọn để mở rộng mạng lưới metro thành phố.



