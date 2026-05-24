Tin vui: Lào xây nhà máy điện, xuất khẩu 100% công suất sang Việt Nam

Lào vừa chính thức ký kết thỏa thuận nhượng quyền xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) cho dự án thủy điện Xekaman 4 công suất 80 MW tại tỉnh Sekong. Đáng chú ý, toàn bộ sản lượng điện từ nhà máy này sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu điện của Việt Nam đang tăng mạnh.

Theo thông tin được công bố, thỏa thuận được ký ngày 15/3 giữa Công ty Cổ phần Điện lực Việt - Lào và Công ty Điện lực Xekaman 4 của Việt Nam. Đây là dự án mới nhất trong chuỗi thủy điện Xekaman gồm Xekaman 1, 2, 3 và nay là Xekaman 4, tiếp tục mở rộng năng lực phát điện của Lào trên lưu vực sông Sekong.

Các quan chức Lào cho biết nhà máy sẽ sử dụng hệ thống tua-bin và truyền tải hiện đại nhằm tối ưu hiệu suất vận hành cũng như đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho phía Việt Nam. Dự án cũng nằm trong định hướng phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường kết nối lưới điện khu vực theo khuôn khổ Lưới điện ASEAN.

Việc ký kết dự án mới diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu điện từ Lào sang Việt Nam tăng trưởng mạnh. Theo số liệu công bố, trong quý I/2026, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 2,92 tỷ kWh điện từ Lào, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến cuối năm 2025, Việt Nam đã phê duyệt nhập khẩu điện từ 47 dự án năng lượng của Lào với tổng công suất hơn 8.260 MW. Trong đó, khoảng 2.379 MW đã được truyền tải qua biên giới.

Thủy điện hiện vẫn đóng vai trò xương sống trong ngành năng lượng Lào, chiếm phần lớn tổng công suất lắp đặt khoảng 12,4 GW của quốc gia này trong năm 2025. Song song với đó, Lào cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo khác như điện mặt trời và điện gió.

Một trong những dự án đáng chú ý là nhà máy điện mặt trời Oudomxay công suất 1.000 MW cùng dự án điện gió Monsoon tại miền Nam Lào. Các dự án này đều hướng đến mục tiêu xuất khẩu điện sang Việt Nam và các nước trong khu vực.

Những năm gần đây, thương mại điện xuyên biên giới đã trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Lào với tham vọng trở thành “bình ắc quy của Đông Nam Á”. Quốc gia này hiện không chỉ xuất khẩu điện sang Việt Nam mà còn mở rộng kết nối lưới điện với Thái Lan và Trung Quốc.

Theo số liệu của phía Lào, kim ngạch xuất khẩu điện sang Thái Lan năm ngoái đạt hơn 2,3 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam đang nổi lên là thị trường tiêu thụ điện quan trọng khi nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng nhanh phục vụ sản xuất công nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo Lào đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện cục bộ trong mùa khô do phụ thuộc lớn vào thủy điện. Điều này buộc nước này phải tiếp tục nâng cấp hạ tầng truyền tải, mở rộng các dự án điện tái tạo và cân đối giữa nhu cầu trong nước với xuất khẩu.

Đối với Việt Nam, việc gia tăng nhập khẩu điện từ Lào được xem là một giải pháp quan trọng nhằm bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng cao. Đồng thời, hợp tác năng lượng giữa hai nước cũng đang ngày càng mở rộng, không chỉ trong lĩnh vực thủy điện mà còn ở điện gió và điện mặt trời xuyên biên giới.

Theo The Laotian Times