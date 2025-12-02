Người thụ hưởng thuộc 4 tỉnh gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã có hướng dẫn chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12-2025, tháng 1-2026 và tháng 2-2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025.

Cơ quan bảo hiểm xã hội ở các tỉnh này sẽ nhận kinh phí trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của cả người nhận bằng tiền mặt và qua tài khoản cá nhân.

Với nhóm nhận tiền mặt, bảo hiểm xã hội các tỉnh trên có trách nhiệm chuyển kinh phí, xây dựng phương án chi trả cùng bưu điện tỉnh, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, linh hoạt, đồng thời bảo đảm kiểm tra, giám sát.

Bảo hiểm xã hội lưu ý việc thu hồi kịp thời các trường hợp người hưởng đã nhận gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp song sau đó từ trần đúng quy định. Người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đến điểm chi trả sẽ được hỗ trợ trao tiền tận nhà.

Chính sách này giúp người dân có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả lũ lụt và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ký công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương hướng dẫn xử lý khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Sau đó cơ quan bảo hiểm xã hội đã đề xuất chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong kỳ chi trả tháng 12-2025 cũng như chủ động cấp thẻ bảo hiểm y tế và gia hạn thẻ trên hệ thống, không gián đoạn khám chữa bệnh.

Ngoài ra bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cấp thuốc từ 60 - 90 ngày cho người mắc bệnh mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt.

Hơn 43 nghìn người ở Gia Lai sẽ nhận 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Bưu điện tỉnh Gia Lai về việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12 năm 2025, tháng 1 và 2 năm 2026).

Văn bản nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền trung và Công văn số 3145/BHXH-TCKT ngày 27/11/2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12 năm 2025, tháng 1 và 02 năm 2026). Để thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho người hưởng; tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai hướng dẫn việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (tháng 12 năm 2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 năm 2025 như sau:

Trước hết, Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp kinh phí chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12 năm 2025 và tháng 1 và tháng 2 năm 2026) cho Bưu điện tỉnh Gia Lai (đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt); Thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân cho người hưởng (từ ngày 1/12/2025).

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cũng thực hiện truyền thông, thông báo tới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng về việc chi trả gộp nêu trên.

Đồng thời, bảo hiểm xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng; thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp người hưởng đã nhận gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sau đó từ trần.

Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện một số nội dung sau:

Phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch chi trả gộp 3 tháng (lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 12 năm 2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 năm 2025 (từ ngày 5/12/2025).

Thực hiện truyền thông, thông báo tới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng về việc chi trả gộp nêu trên.

Tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả.

Tăng cường biện pháp quản lý người hưởng; chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên làm công tác chi trả quản lý người hưởng tại nơi cư trú để nắm bắt tình hình người hưởng, đặc biệt là người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân và người hưởng ủy quyền cho người khác; thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp người hưởng đã nhận gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sau đó từ trần.

Cuối ngày chi trả tổng hợp số liệu đã chi trả (số người, số tiền) báo về Bảo hiểm xã hội tỉnh thông qua Phòng Kế hoạch-Tài chính.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đợt này có hơn 43 nghìn người hưởng sẽ được nhận số tiền chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Đối với Bảo hiểm xã hội cơ sở, thực hiện truyền thông, thông báo tới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng về việc chi trả gộp nêu trên.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng; thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp người hưởng đã nhận gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sau đó từ trần.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, việc chi trả qua tài khoản cá nhân sẽ thực hiện từ ngày 1/12/2025, còn người hưởng nhận trực tiếp tại điểm chi trả của Bưu điện từ ngày 5/12/2025.

Hết tháng 10-2025, có hơn 20,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng gần 344.000 người so với năm 2024. Hơn 161.000 người được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng và trên 7,4 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe...

Đáng chú ý số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Hiện có hơn 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.