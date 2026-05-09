Tin vui: Đến năm 2030, 95% người Việt Nam sẽ được tiếp cận một tiện ích, vượt xa Trung Quốc và Thái Lan

Trong báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ về tình hình thực hiện và đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cơ quan này cho biết, theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021 - 2030 có 30 cảng hàng không (bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội); tầm nhìn đến năm 2050 có 33 cảng hàng không (14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội).

Trong số đó đó, có 12 vị trí tiềm năng, cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không.

Đáng chú ý, theo quy hoạch, Bộ Xây dựng cũng đã đề xuất bổ sung Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng Hàng không Thổ Chu vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo quy hoạch cảng hàng không được Bộ Xây dựng đề xuất, đến năm 2030, trên 95% dân số có thể tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình của thế giới là 75%, tương đương với các nước trong khu vực (Nhật Bản 99%, Hàn Quốc 100%, Trung Quốc là 73,37%, Malaysia là 98,13%, Philippines là 93,62%, Thái Lan là 88%).

Về số lượng cảng hàng không, lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá quy hoạch hàng không của Việt Nam tương đương với các quốc gia trong khu vực. Cụ thể, Thái Lan có 39 cảng hàng không, Malaysia có 38 cảng hàng không, Myanmar có 32 cảng hàng không, Nhật Bản có 97 cảng hàng không và Hàn Quốc có 15 cảng hàng không.

Ngoài ra, về số lượng cảng hàng không quốc tế, quy hoạch của Việt Nam đến năm 2030 có 15/31 cảng hàng không, tương đương với Hàn Quốc có 8/15 cảng hàng không) và cao so với các quốc gia trong khu vực (Thái Lan có 10/39 cảng hàng không, Malaysia có 7/38 cảng hàng không, Nhật Bản có 29/97 cảng hàng không).

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời gian tới, bên cạnh việc cập nhật lại số liệu dự báo (giảm hơn so với Quyết định số 648/QĐ-TTg), sẽ chủ yếu tập trung nghiên cứu việc bổ sung quy hoạch cảng hàng không mới như Ninh Bình, Hưng Yên, cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô; việc điều chỉnh quy mô Cảng Hàng không Côn Đảo và vai trò của Cảng Hàng không Hải Phòng.

Do đó, để tránh ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch và chuẩn bị đầu tư các Cảng Hàng không Măng Đen, Vân Phong và Quảng Trị như mong muốn của các địa phương và các nhà đầu tư, Bộ Xây dựng kiến nghị không gộp nội dung điều chỉnh cho 3 cảng hàng không này với điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không.

Quy hoạch hệ thống cảng hàng không có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thậm chí 100 năm

Trước đó, vào chiều 7/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện và đề cương lập, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Quy hoạch hệ thống CHK phải mang tính chiến lược, đồng bộ, tổng thể, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thậm chí 100 năm, tránh điều chỉnh nhiều lần; đồng thời gắn với các phương thức vận tải khác và Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành có liên quan.

Với đề xuất đưa Cảng hàng không Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu nghiên cứu kỹ trong tổng thể phát triển vùng, làm rõ khả năng kết nối với hệ thống giao thông đường bộ và các tuyến liên vùng, tiềm năng phát triển. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc đầu tư cần được tính toán kỹ lưỡng về khả năng thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài và yếu tố lưỡng dụng; nghiên cứu khả năng kết nối tổng thể với các cảng hàng không trong khu vực và hệ thống giao thông liên vùng.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý, ngay cả khu vực tư nhân khi tham gia đầu tư xây dựng cảng hàng không cũng cần tính toán rất kỹ. Bởi nếu đầu tư dàn trải, mỗi địa phương đều có sân bay nhưng hiệu quả không bảo đảm sẽ gây khó khăn trong khai thác. Ngoài ra, cần phát triển vận tải hàng hóa hàng không, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và hạ tầng đồng bộ.