Tin vui đầu năm: Nam ca sĩ số 1 thế giới mừng rỡ khoe sắp thoát nợ 1200 tỷ đồng!

Vào ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ, Bruno Mars đón tin vui trở thành nghệ sĩ đầu tiên đạt 150 triệu lượt nghe hàng tháng trên Spotify. Anh đã chia sẻ lại thông tin này cùng lời nhắn vô cùng hài hước: "Hãy tiếp tục stream! Chẳng mấy chốc mà tôi trả hết nợ".

Ngay lập tức, lời nhắn này của Bruno Mars đã gây bão mạng xã hội. Vào năm ngoái, có thông tin nam ca sĩ nợ casino của MGM Resorts International 50 triệu USD (hơn 1200 tỷ đồng) nên phải ký hợp đồng biểu diễn dài hạn năm thứ 9 liên tiếp. Mặc dù MGM đã phủ nhận thông tin này nhưng chuyện Bruno Mars nợ nần vì đam mê cờ bạc vẫn là trò đùa phổ biến trên mạng xã hội. Nam ca sĩ đình đám cũng biết điều này nên đã vui vẻ "tung hứng" với fan.

Bruno Mars vui vẻ đùa rằng anh sẽ sớm hết nợ nhờ đạt được thành tích khủng trên Spotify

Bruno Mars sinh năm 1985 tại Hawaii, có tên thật là Peter Gene Hernandez. Năm 2003, nam ca sĩ chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Sau nhiều năm, Bruno Mars giờ đây đã thành danh với hàng loạt bản hit tỷ view như Uptown Funk, Just The Way You Are, That's What I Like, 24K Magic...

Năm vừa qua, Bruno Mars bùng nổ với lọt hit Die With A Smile (kết hợp Lady Gaga), APT. (kết hợp Rosé) và mới đây nhất Fat, Juicy & Wet (kết hợp Sexyy Red, cameo đặc biệt là Lady Gaga và Rosé). Nhiều fan đùa rằng nam ca sĩ vì nợ nần nên hoạt động năng suất hẳn, nhằm kiếm thêm thu nhập nhanh chóng trả được hết nợ.

Không quá khi nói rằng trong năm qua, đi đến đâu cũng nghe thấy Die With A Smile và APT.

Bruno Mars đưa cả Lady Gaga và Rosé trở lại trong ca khúc mới nhất Fat, Juicy, Wet

