Tin vui cho tất cả người dân mua xe Toyota

6 mẫu xe Toyota cùng hưởng ưu đãi trong tháng 11, và người mua được chọn gói hỗ trợ hợp với cách trả tiền của mình.

Toyota Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tháng 11, từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11/2026, cho 6 mẫu xe. Người mua được chọn gói lãi suất cố định kéo dài 24 tháng hoặc gói hỗ trợ lệ phí trước bạ, tùy theo nhu cầu tài chính của gia đình. Chương trình áp dụng cho khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán và nhận hóa đơn trong thời gian diễn ra chương trình.

Veloz Cross được hưởng nhiều nhất

Veloz Cross là mẫu xe được hưởng nhiều nhất. Khách hàng được hưởng đồng thời hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, 7,99%/năm trong 12 tháng tiếp theo.

Tổng giá trị ưu đãi đạt 70-75 triệu đồng. VTC News cho biết Veloz Cross là ngoại lệ khi được hưởng đồng thời cả giảm phí trước bạ và ưu đãi lãi suất vay, trong khi các mẫu khác chỉ được chọn một trong hai gói.

Avanza Premio có gói tương tự Veloz Cross, tổng giá trị 65-70 triệu đồng. Yaris Cross bản hybrid được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 74 triệu đồng, còn bản máy xăng được hỗ trợ 50 triệu đồng. Corolla Cross được giảm 50% lệ phí trước bạ cho cả bản xăng và bản hybrid, tương ứng 41-43,5 triệu đồng. Innova Cross hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm vật chất, tổng giá trị 45-60 triệu đồng.

Vios cũng có hai lựa chọn. Một là chương trình ưu đãi lãi suất vay kéo dài trong 24 tháng, với 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp. Hai là hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương ứng mức 46-54 triệu đồng giảm trực tiếp vào chi phí lăn bánh. Điểm đáng chú ý nằm ở độ dài của lãi suất cố định: trong khi nhiều gói vay trên thị trường chỉ ưu đãi 12 tháng đầu, người mua Vios biết rõ khoản phải trả mỗi tháng trong hai năm đầu.

Cần phân biệt hỗ trợ phí trước bạ với giảm tiền mặt

Hilux, Camry và Alphard được hưởng các chính sách ưu đãi lãi suất từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam. Công ty này còn triển khai chương trình vay trả trước 0 đồng cho các đối tượng đặc thù. Ngoài ưu đãi khi mua xe, Toyota còn giảm phí bảo hiểm cho một số sản phẩm, tối đa 10% cho xe hybrid, trừ Yaris Cross HEV, cùng Hilux và Veloz Cross. Riêng Land Cruiser HEV mới được giảm phí bảo hiểm lên đến 12%.

Người mua cần phân biệt hỗ trợ lệ phí trước bạ với giảm tiền mặt trực tiếp. Hỗ trợ phí trước bạ giảm chi phí lăn bánh, nhưng số tiền thực tế còn tùy theo địa phương và chính sách từng đại lý. Người mua nên kiểm tra năm sản xuất, phiên bản, số lượng xe và điều kiện khuyến mại trước khi ký hợp đồng, vì chương trình kết thúc ngày 30/11/2026.

Tham khảo từ VTC News, Thể thao 247.





