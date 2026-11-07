Tin vui cho người thanh toán hóa đơn tiền điện tháng 11/2026

Biểu giá điện sinh hoạt mới chỉ còn 5 bậc, bậc thấp nhất 1.901 đồng/kWh. Theo tính toán của EVN, hơn 98,2% hộ gia đình sẽ được giảm tiền điện. Hộ dùng 300 kWh mỗi tháng tiết kiệm hơn 33.000 đồng, đã tính thuế.

Từ ngày 01/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa gồm thuế giá trị gia tăng), theo Quyết định 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cùng ngày, biểu giá điện sinh hoạt mới theo Quyết định 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương có hiệu lực, rút từ 6 bậc xuống 5 bậc. Hóa đơn tiền điện kỳ tháng 11/2026 là lần đầu các hộ gia đình trên cả nước thanh toán theo mức giá này.

Tại buổi thông tin sáng 04/11/2026, EVN cho biết hộ dùng đến 900 kWh/tháng sẽ trả ít tiền điện hơn trước. Nhóm này chiếm hơn 98,2% tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt.

Mức giảm cao nhất rơi vào hộ dùng 700 kWh/tháng: 77.900 đồng chưa gồm thuế, tương đương khoảng 84.100 đồng khi tính thuế giá trị gia tăng 8%. Tổng tiền điện nhóm hộ sinh hoạt phải trả dự kiến giảm khoảng 424,13 tỷ đồng mỗi tháng.

Mỗi hộ được giảm bao nhiêu?

Biểu giá điện sinh hoạt từ 01/11/2026 gồm 5 bậc (chưa gồm thuế):

Bậc 1, 100 kWh đầu tiên: 1.901 đồng/kWh

Bậc 2, từ kWh 101 đến 200: 2.289 đồng/kWh

Bậc 3, từ kWh 201 đến 400: 2.894 đồng/kWh

Bậc 4, từ kWh 401 đến 700: 3.456 đồng/kWh

Bậc 5, từ kWh 701 trở lên: 3.844 đồng/kWh

Điểm có lợi cho phần lớn gia đình là bậc giá thấp nhất nay áp dụng cho 100 kWh đầu tiên, thay vì 50 kWh như trước. Giá bậc này cũng giảm từ 1.984 đồng xuống 1.901 đồng/kWh. Các bậc giữa cũng được nới rộng khoảng sản lượng, nên hộ dùng điện ở mức phổ biến được hưởng giá thấp hơn cho nhiều số điện hơn.

Tính theo biểu giá mới, đã cộng thuế giá trị gia tăng 8%, hộ dùng 100 kWh/tháng trả khoảng 205.300 đồng, giảm khoảng 12.500 đồng so với trước. Hộ dùng 200 kWh trả khoảng 452.500 đồng, giảm khoảng 22.400 đồng.

Hộ dùng 300 kWh trả khoảng 765.100 đồng, giảm khoảng 33.600 đồng. Với hộ dùng 400 kWh, hóa đơn còn khoảng 1.077.600 đồng, thấp hơn khoảng 82.800 đồng.

Các con số trên được tính từ số liệu chưa thuế do EVN công bố. Cụ thể, EVN cho biết hộ dùng 100 kWh trả 190.100 đồng (giảm 11.600 đồng) và hộ dùng 300 kWh trả 708.400 đồng (giảm 31.100 đồng). Các mức 200 kWh và 400 kWh được tính theo cùng biểu giá.

EVN cũng lưu ý mức thay đổi tiền điện phụ thuộc vào sản lượng thực tế của từng hộ, không phải mọi hộ đều được giảm đúng 2%. Mức giảm thu hẹp dần khi sản lượng vượt 700 kWh. Hộ dùng 900 kWh chỉ giảm 1.100 đồng chưa thuế.

Khoảng 1,77% số hộ dùng trên 900 kWh/tháng có thể phải trả nhiều hơn. Lý do là giá bậc cao nhất tăng từ 3.460 đồng lên 3.844 đồng/kWh.

Cách kiểm tra hóa đơn tiền điện tháng 11

Người dân có thể kiểm tra hóa đơn tiền điện ngay trên ứng dụng EVN CSKH dùng chung cho khách hàng sử dụng điện trên cả nước theo các bước sau:

Bước 1: Tải đúng ứng dụng. Người dùng tìm “EVN CSKH” trên App Store hoặc CH Play và chỉ tải từ kho ứng dụng chính thức. Với điện thoại Android, ứng dụng yêu cầu tối thiểu Android 11.

Bước 2: Đăng ký và liên kết mã khách hàng. Người dùng nhập số điện thoại chính chủ, nhập mã OTP gửi qua SMS, đặt mật khẩu và đồng ý chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đó, tại trang chủ, chọn liên kết mã khách hàng và nhập mã in trên hóa đơn hoặc tin nhắn thông báo tiền điện.

Mã OTP xác thực sẽ được gửi đến số điện thoại của người đứng tên hợp đồng mua bán điện. Một tài khoản có thể liên kết nhiều mã khách hàng, tiện cho người cần theo dõi điện của cả nhà riêng và nhà cho thuê.

Bước 3: Xem sản lượng và hóa đơn kỳ tháng 11. Sau khi liên kết, ứng dụng hiển thị chỉ số công tơ, sản lượng điện tiêu thụ, hóa đơn và lịch sử thanh toán. Khi kiểm tra kỳ tháng 11/2026, người dân nên chú ý 3 thông tin.

Mùa thanh toán hóa đơn thường là lúc các thủ đoạn mạo danh ngành điện xuất hiện. EVN khẳng định tập đoàn và các đơn vị thành viên không dùng tài khoản cá nhân để yêu cầu khách hàng chuyển tiền điện.

Tin nhắn mã OTP thật từ ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN không kèm đường link. Người dân nên thanh toán qua ứng dụng chính thức của ngành điện, ngân hàng hoặc ví điện tử có liên kết với điện lực. Khi nhận tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, cần gọi tổng đài chăm sóc khách hàng điện lực khu vực để xác minh.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, mức giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện hướng tới duy trì đến hết ngày 31/3/2027. Trước khi thanh toán kỳ tháng 11/2026, người dân nên giữ lại hóa đơn tháng 10/2026 để so sánh và kiểm tra lại sản lượng.