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Tin vui cho người mua nhà: 3.000 căn nhà tại thành phố giàu nhất Việt Nam có giá cao nhất 26 triệu đồng/m2

Thanh Phong
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3.030 căn nhà ở xã hội gồm liền kề và chung cư tại dự án Nhà ở xã hội Hòa Phú có giá từ 16 - 26 triệu đồng/m2.

CTCP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim - chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Hòa Phú tại phường Bình Dương, vừa công bố giá bán được phê duyệt cho toàn bộ bốn dự án thành phần.

Theo đó, dự án có quy mô 3.030 sản phẩm, gồm 1.376 căn nhà ở xã hội liền kề và 1.654 căn hộ chung cư. Trong ba phân khu nhà ở xã hội liền kề, mức giá bán gần như tương đương nhau. Phân khu 1 với 349 căn có giá bình quân 16,64 triệu đồng/m2; phân khu 2 gồm 518 căn được phê duyệt mức 16,56 triệu đồng/m2; còn phân khu 3 có 509 căn với giá 16,61 triệu đồng/m2.

Đối với khu căn hộ nhà ở xã hội cao 19 tầng, gồm 1.654 căn, giá bán bình quân được phê duyệt là 26,38 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT.

Dự án Nhà ở xã hội Hòa Phú được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2024, phát triển trên quỹ đất gần 27 ha. Dự án gồm 3 khu nhà ở xã hội thấp tầng và một khu căn hộ cao tầng, hướng đến bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân tại TPHCM.

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