Tin vui cho người dùng chờ đợi iPhone màn hình gập

Theo nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có thể sẽ rẻ hơn dự kiến, nhờ những cải tiến trong sản xuất bản lề, linh kiện phức tạp và đắt đỏ nhất của dòng điện thoại gập.

Trong báo cáo mới nhất, Kuo tiết lộ bản lề dành riêng cho iPhone gập sẽ có giá trung bình khoảng 70 - 80 USD, thấp hơn đáng kể so với mức 100 - 120 USD mà thị trường từng dự đoán. Ông nhấn mạnh, chi phí giảm không phải do sử dụng vật liệu rẻ tiền, mà là nhờ tối ưu hóa quy trình lắp ráp và mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt.

Ảnh phác hoạ phiên bản iPhone màn hình gập. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, Foxconn - đối tác lâu năm của Apple đã bắt tay với công ty Shin Zu Shing (SZS) để thành lập liên doanh đảm nhận phần lớn đơn đặt hàng bản lề, chiếm khoảng 65% tổng sản lượng, trong khi phần còn lại do Amphenol (Mỹ) cung cấp. Foxconn nắm cổ phần chi phối, cho thấy Apple đang chuẩn bị rất kỹ cho giai đoạn sản xuất đại trà.

Bản lề được xem là yếu tố quyết định độ bền và độ tin cậy của smartphone màn hình gập, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến giá bán cao hơn so với điện thoại truyền thống. Việc giảm chi phí 20 - 40 USD mỗi bản lề có thể giúp Apple tăng biên lợi nhuận hoặc đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, nhằm đối đầu trực tiếp với Samsung và Huawei, hai “ông lớn” đang dẫn đầu thị trường điện thoại gập hiện nay.

Ngoài Foxconn và SZS, Kuo dự đoán Luxshare-ICT có thể tham gia chuỗi cung ứng bản lề sau năm 2027, giúp giảm chi phí sản xuất hơn nữa. Apple cũng được cho là đang thử nghiệm nhiều thiết kế bản lề khác nhau, sử dụng thép không gỉ, hợp kim titan hoặc khung nhôm nhẹ, tương tự cấu trúc “siêu mỏng” của dòng iPhone Air.

Dù chưa rõ việc cắt giảm chi phí này có giúp người dùng mua được iPhone gập với giá “mềm” hơn hay không, nhưng báo cáo của Kuo cho thấy Apple đang tiến rất gần đến việc thương mại hóa chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Theo dự kiến, iPhone gập sẽ ra mắt mùa thu năm 2026, cùng loạt sản phẩm mới gồm iPhone Air 2, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.