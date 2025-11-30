Bên cạnh loạt tính năng mới đang thu hút chú ý, lộ trình cập nhật và danh sách thiết bị hỗ trợ One UI 8.5 cũng trở thành chủ đề được cộng đồng người dùng Samsung quan tâm. Nhiều nguồn tin cho biết phiên bản giao diện mới sẽ xuất hiện vào đầu năm sau, trùng thời điểm ra mắt dòng Galaxy S26 series.

One UI 8.5 được phát triển dựa trên nền Android 16. Vì vậy, quy tắc lựa chọn thiết bị tương thích gần như không thay đổi: Mọi mẫu máy đủ điều kiện nhận One UI 8.0 đều sẽ tiếp tục được nâng cấp lên One UI 8.5. (Ảnh minh hoạ)

Dưới đây là tổng hợp những thiết bị dự kiến nằm trong danh sách hỗ trợ, bao gồm cả các mẫu đã bán ra và những dòng sản phẩm sắp trình làng.

1. Dòng Galaxy S (Flagship)

Đây luôn là nhóm được ưu tiên cập nhật sớm nhất. Danh sách trải dài từ Galaxy S21 FE trở lại đây:

- Galaxy S25 series: S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge

- Galaxy S24 series: S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

- Galaxy S23 series: S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

- Galaxy S22 series: S22, S22+, S22 Ultra

- Galaxy S21 series: S21 FE

2. Dòng Galaxy Z (Màn hình gập)

Các mẫu gập từ thế hệ thứ 4 tiếp tục nằm trong chương trình hỗ trợ dài hạn:

- Galaxy Z7 series: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7

- Galaxy Z6 series: Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold Special Edition

- Thế hệ cũ: Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4

3. Dòng Galaxy Tab (Máy tính bảng)

One UI 8.5 được kỳ vọng tăng cường khả năng đa nhiệm và tối ưu màn hình lớn:

- Tab S10: Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+

- Tab S9: S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+ (Wi-Fi/5G)

- Tab S8: S8, S8+, S8 Ultra

- Khác: Tab A9, A9+, A11, Tab S6 Lite (2024), Tab Active 5, Active 5 Pro

4. Dòng Galaxy A (Tầm trung - phổ thông)

Dải sản phẩm đông đảo nhất tiếp tục được hỗ trợ từ phân khúc cận cao cấp đến giá rẻ:

- Cận cao cấp: A73, A55, A54, A53

- Tầm trung: A35, A34, A33

- Phổ thông: A25, A24, A16, A15, A06 (LTE/5G)

- Sắp ra mắt: A56, A36, A26, A17

5. Dòng Galaxy M, F và XCover

Các dòng chuyên biệt cho thị trường hoặc mục đích sử dụng nhất định cũng góp mặt trong danh sách:

- Galaxy M: M55, M55s, M54, M53, M34, M33, M15, M06 và các mẫu M56, M16

- Galaxy F: F55, F54, F34, F15, F06 cùng F56, F36, F16

- Galaxy XCover: XCover 6 Pro, XCover 7, XCover 7 Pro

Hiện Samsung vẫn chưa công bố thời điểm phát hành chính thức. Dựa trên các chu kỳ trước, chương trình thử nghiệm One UI 8.5 Beta có thể bắt đầu vào cuối năm 2025 dành cho một số thiết bị cao cấp, trước khi bản ổn định được triển khai rộng rãi trong năm 2026.