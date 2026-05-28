Tin vui cho người dân Hà Nội đúng ngày 1/6: Đối tượng này được miễn phí 1 dịch vụ trong 5 ngày liên tiếp

Đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, người dân Hà Nội – đặc biệt là các gia đình có con nhỏ – nhận được thông tin vui khi Viện Phim Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển, chiếu miễn phí 14 bộ phim thiếu nhi tiêu biểu trong 5 ngày liên tiếp.

Sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến 5/6/2026, tại Rạp Ngọc Khánh (Viện Phim Việt Nam), số 523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội, hứa hẹn mang đến một sân chơi văn hóa – nghệ thuật lành mạnh, bổ ích cho trẻ em và gia đình.

Tuần phim nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Thụy Điển thông qua điện ảnh. Qua đó góp phần giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn và phát triển khả năng sáng tạo cho thiếu nhi thông qua các tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nhân văn. Tuần phim diễn ra từ ngày 1/6 - 5/6/2026, khai mạc vào 8h30 thứ hai ngày 1/6/2026, tại Rạp Ngọc Khánh, Viện Phim Việt Nam (523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội). 2 bộ phim được chiếu khai mạc gồm: "Đáng đời thằng cáo" là phim hoạt hình Việt Nam và "Pippi tất dài" phim truyện Thụy Điển.

Tuần phim diễn ra trong 5 ngày, trình chiếu 14 phim, trong đó có 3 bộ phim truyện của điện ảnh Thụy Điển và 11 bộ phim hoạt hình của điện ảnh Việt Nam. Phim chiếu trong Tuần phim dành cho trẻ em, thiếu nhi dưới 16 tuổi.

Lịch chiếu phim được sắp xếp vào 9h sáng các ngày từ 2/6 tới 5/6.. Trong 5 ngày diễn ra tuần phim, ban tổ chức sẽ trình chiếu tổng cộng 14 tác phẩm, gồm:

- 11 phim hoạt hình Việt Nam qua nhiều thời kỳ, từ các tác phẩm kinh điển đến phim mới sản xuất (“Chuyện ông Gióng” (1970), “Mèo con” (1965), “Trê cóc” (1993), “Phép lạ hồi sinh” (1994), “Con sáo biết nói” (1967), “Đại hành Hoàng đế” (2021), “Chiếc lông gà hư hỏng” (2024), “Hàng xóm láng giềng” (2024), “Sâu khoang hoá bướm” (2024), “Ngọn đèn ấm áp” (2024)….

- 3 phim truyện thiếu nhi Thụy Điển nổi tiếng:“Pippi Tất Dài” (1969), “Ronja – Con gái tên tướng cướp” (1984, đạo diễn Tage Danielsson), “Anh em nhà sư tử” (1977, đạo diễn Olle Hellbom).

Điểm đáng chú ý, toàn bộ 14 bộ phim trong khuôn khổ tuần phim đều được chiếu miễn phí, phục vụ khán giả nhí nhân ngày 1/6.

Phim được trình chiếu dành cho trẻ em, thiếu nhi dưới 16 tuổi. Các phim được phép phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ, qua đó khuyến khích trải nghiệm xem phim gia đình.

