Tin vui cho người dân Bắc Ninh

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa ban hành văn bản thông báo công bố công khai việc bán nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) Khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (đợt 1 năm 2026) (nay thuộc phường Thuận Thành).

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng làm chủ đầu tư. Khu đất dự án có diện tích 45.003,92m2, trong đó khu nhà ở thương mại có 61 lô đất nhà ở thương mại với tổng diện tích 4.498,47 m2. Khu nhà ở xã hội có 4 tòa nhà CT1, CT2, CT3 và CT4 với tổng số căn hộ khoảng 1.396 căn với tổng diện tích 17.990,67m2. Quy mô dân số khoảng 3.100 người.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 920 tỷ đồng. Trong đó 184 tỷ đồng là vốn góp của chủ đầu tư thực hiện dự án, 736 tỷ đồng còn lại từ các nguồn huy động hợp pháp khác.

Công trình này được triển khai với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn.

Công trình gồm các hạng mục: Nhà ở xã hội gồm 4 tòa nhà ký hiệu CT1, CT2, CT3, CT4 mỗi tòa cao 15 tầng với tổng số 1.396 căn hộ; nhà ở thương mại liền kề; khu công trình công cộng gồm trường mầm non, nhà văn hóa, bể bơi cao tối đa 3 tầng; khu đỗ xe gồm 2 nhà để xe tổng diện tích xây dựng 9.690 m2; cây xanh cảnh quan, giao thông, hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ…

Hiện nay, tòa nhà CT3 đã tổ chức thi công xong, đang tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; tòa nhà CT2 đã thi công xong phần thô, đang hoàn thiện công tác trát, ốp, lát; tòa CT1 và CT4 chưa thi công. Dự án dự kiến hoàn thành tổng thể vào tháng 6/2027.

Số lượng căn hộ mở bán, cho thuê, cho thuê mua đợt này là tổng số 106 căn hộ với giá bán căn hộ nhà CT3 là 12,4 triệu đồng/m2. Đối với căn hộ nhà CT2 giá bán 12,874 triệu đồng/m2. Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bảo trì.

Khu nhà ở thương mại liền kề Dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp tại thị trấn Hồ, Thuận Thành.

Năm 2025, Bắc Ninh được giao hoàn thành 15.929 căn nhà ở xã hội. Thực tế triển khai cho thấy toàn tỉnh đã có 16 dự án hoàn thành hoặc hoàn thành một phần, cung ứng 16.285 căn hộ, vượt 102% chỉ tiêu được giao, qua đó đưa Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội.

Hiện nay, Bắc Ninh đã và đang triển khai 96 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 302,55 ha, quy mô sàn xây dựng hơn 10,28 triệu m², dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 120.390 căn hộ, tạo nguồn cung lớn phục vụ nhu cầu an cư của người lao động và người thu nhập thấp.

Bước sang năm 2026, Trung ương giao Bắc Ninh chỉ tiêu hoàn thành 17.873 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tỉnh đã chủ động đăng ký nâng mục tiêu lên 20.000 căn, cao hơn hơn 2.000 căn so với kế hoạch, thể hiện quyết tâm tiếp tục mở rộng quy mô và giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển nhà ở xã hội.