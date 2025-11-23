Tin vui cho Hà Tĩnh: Viettel Post khảo sát đất, lên kế hoạch xây trung tâm logistics 550 tỷ đồng

Ngày 20/11/2025, đại diện Viettel Post đã có buổi làm việc thực địa với UBND xã Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh để xúc tiến kế hoạch đầu tư hạ tầng logistics tại địa phương này. Khu vực được doanh nghiệp nhắm đến nằm tại thôn Đại Lợi với tổng diện tích khảo sát hơn 26 ha, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp và đất lưu không, thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Khảo sát sơ bộ địa điểm quy hoạch Trung tâm Logistics trên địa bàn xã Đức Thọ (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Vị trí dự kiến triển khai dự án được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đặc biệt về giao vận khi nằm ngay sát Quốc lộ 8A, tuyến đường huyết mạch kết nối sang Lào và tiếp giáp trực tiếp với tuyến đường sắt Bắc - Nam tại khu vực Ga Yên Trung.

Từ đây, khả năng kết nối liên vùng cũng được đảm bảo khi chỉ cách đường cao tốc Bắc - Nam khoảng 10 km và sân bay Vinh 30 km. Dữ liệu thực tế cho thấy lưu lượng vận tải qua khu vực này đang duy trì ổn định ở mức cao, tạo tiền đề tốt cho việc phát triển các dịch vụ kho bãi và trung chuyển.

Theo phương án đầu tư sơ bộ, dự án có tổng vốn gần 550 tỷ đồng. Cơ cấu vốn cho thấy sự tập trung mạnh vào phát triển hạ tầng cứng khi chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, phần còn lại được phân bổ cho hệ thống công nghệ, trang thiết bị và vận hành.

Trên quỹ đất dự kiến sử dụng khoảng 21 ha, Viettel Post quy hoạch mật độ xây dựng 60% với các công trình cao từ 1 đến 5 tầng. Đáng chú ý, diện tích dành cho sân bãi được ưu tiên tối đa nhằm đáp ứng năng lực tập kết và luân chuyển hàng hóa công suất lớn, bên cạnh hệ thống kho thành phẩm hiện đại.

Động thái mở rộng mạng lưới tại Hà Tĩnh diễn ra chỉ một tháng sau khi doanh nghiệp này khởi công trung tâm logistics hơn 700 tỷ đồng tại Đà Nẵng.

Việc liên tiếp đầu tư vào các mắt xích trọng điểm tại miền Trung cho thấy chiến lược rõ ràng của Viettel Post trong việc đón đầu làn sóng thương mại điện tử và nhu cầu vận tải hàng hóa xuyên biên giới đang gia tăng. Dự án cũng được định hướng phát triển theo mô hình logistics xanh, ứng dụng công nghệ tự động hóa, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.