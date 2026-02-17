Tin vui cho các đối tác châu Phi của Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Bắc Kinh đã công bố quyết định này trong một thông điệp gửi tới các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia hôm 14/2.

Ông Tập Cận Bình cho biết, chế độ miễn thuế sẽ áp dụng cho hầu hết các mặt hàng nhập khẩu từ các quốc gia đủ điều kiện, mở rộng chế độ miễn thuế trước đây chỉ áp dụng cho các quốc gia kém phát triển nhất.

Eswatini là quốc gia châu Phi duy nhất bị loại trừ, vì nước này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, khu vực mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình.

Ông Tập Cận Bình cho biết, chính sách này sẽ “tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển của châu Phi” và làm sâu sắc thêm “sự hợp tác cùng có lợi”; đồng thời ông nói thêm rằng, Trung Quốc cũng sẽ nâng cấp “kênh xanh” để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng xuất khẩu của châu Phi.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi trong gần hai thập kỷ qua.

Theo số liệu Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 348 tỷ USD vào năm 2025.

Hàng xuất khẩu của châu Phi chủ yếu gồm: Dầu mỏ, khoáng sản và nông sản, trong khi hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang châu lục này chủ yếu là hàng hóa chế tạo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Phi đang đối mặt với những thay đổi trong động lực thương mại toàn cầu.

Gần đây, Mỹ đã gia hạn Đạo luật Tăng trưởng và Cơ hội Châu Phi (AGOA) - đạo luật chủ chốt của nước này, cho phép xuất khẩu hàng hóa đủ điều kiện từ châu Phi được miễn thuế, nhưng căng thẳng thương mại vẫn tiếp diễn.

Washington cũng đã áp đặt thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu như một phần của các biện pháp thương mại rộng hơn, làm dấy lên lo ngại trong một số chính phủ châu Phi về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ trong tương lai.

Nam Phi, một trong những nước hưởng lợi lớn nhất từ AGOA, đã phải đối mặt với áp lực thuế quan và tranh chấp với Mỹ về việc tiếp cận thị trường. Nước này đã tìm cách tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc cũng như các nền kinh tế châu Á khác.

Trung Quốc ngày càng mở rộng sự tham gia kinh tế của mình trên khắp châu Phi; tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường và các dự án khác.

Các quan chức châu Phi đã hoan nghênh biện pháp mới nhất này.

Ngoại trưởng Uganda, Henry Okello Oryem, cho biết, những nỗ lực của ông Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy thương mại giữa châu Phi và Trung Quốc.

Jito Kayomba, trợ lý đặc biệt kiêm cố vấn cho Tổng thống Zambia về tài chính và đầu tư, cũng cho biết, điều này thể hiện “tình hữu nghị sâu sắc giữa châu Phi và Trung Quốc”.