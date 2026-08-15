Tin vui: Chính thức từ hôm nay, người mua nhà, ô tô, xe máy có thể được giảm một khoản phí, cao nhất lên tới 100% nếu đã thực hiện việc sau trên VNeID

Chính sách trên được quy định tại Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Từ ngày 15/8/2026, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp đầy đủ các thông tin theo quy định và thực hiện khai, nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử có thể được giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất, ô tô và xe máy.

Giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

Theo Phụ lục III ban hành kèm Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, người dân được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Thủ tục áp dụng mức thu phí, lệ phí: Khai lệ phí trước bạ nhà, đất/ Miễn lệ phí trước bạ nhà, đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng (1.007277)

Chính sách chỉ áp dụng một lần trong một năm. Mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Để được áp dụng mức giảm này, công dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trên ứng dụng VNeID, người làm thủ tục phải tích hợp thành công: Mã số thuế cá nhân; Thông tin quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng; Năm loại thông tin, giấy tờ cơ bản quy định tại Phụ lục I của Nghị quyết.

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô

Đối với ô tô, Nghị quyết quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu.

Thủ tục áp dụng mức thu phí, lệ phí: Khai lệ phí trước bạ/ Miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ đối với trường hợp nộp từ lần thứ 2 trở đi (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) (1.007700)

Chính sách này cũng chỉ được áp dụng một lần trong một năm, với mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Điều kiện áp dụng gồm: Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; Thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Đồng thời, công dân cần phải tích hợp thành công mã số thuế cá nhân trên VNeID; Tích hợp thông tin đăng ký xe và quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng; Tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo Phụ lục I.

Giảm 100% lệ phí trước bạ đối với xe mô tô

Người dân đăng ký quyền sở hữu xe mô tô được giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Thủ tục áp dụng mức thu phí, lệ phí: Khai lệ phí trước bạ/ Miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ đối với trường hợp nộp từ lần thứ 2 trở đi (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) (1.007700)

Chính sách áp dụng một lần trong một năm. Mức giảm không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai.

Để được áp dụng mức giảm này, công dân cần tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định tại Phụ lục I.

Năm thông tin, giấy tờ cơ bản phải tích hợp trên VNeID

Theo Phụ lục I ban hành kèm Nghị quyết, 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm:

- Giấy khai sinh;

- Thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động;

- Thông tin tài khoản an sinh xã hội;

- Thông tin số thuê bao di động;

- Sổ sức khỏe điện tử.

Việc tích hợp đủ 5 loại thông tin trên là điều kiện chung để công dân được xem xét áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí. Đối với từng thủ tục cụ thể, người dân còn phải tích hợp các thông tin chuyên ngành và đáp ứng các điều kiện tương ứng tại Phụ lục II, Phụ lục III của Nghị quyết.

Hướng dẫn chi tiết các bước tích hợp giấy tờ trên VNeID﻿

Bước 1: Mở và đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại.﻿

Bước 2: Chọn mục Ví giấy tờ ở thanh menu phía dưới màn hình chính.

Bước 3: Nhấn vào mục Tích hợp thông tin. Chọn Tạo mới yêu cầu.

Bước 4: Chọn loại giấy tờ muốn tích hợp (như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, thẻ căn cước, hộ chiếu...).

Sau đó, người dân nhập chính xác các thông tin theo yêu cầu của từng loại giấy tờ rồi bấm Gửi yêu cầu.

Người thuộc nhiều diện ưu đãi được áp dụng mức cao nhất

Nghị quyết quy định công dân là người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc đối tượng khác đang được hưởng chính sách khuyến khích theo quy định của pháp luật thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Mức độ được hưởng chính sách của Nhà nước được hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia, gắn với tài khoản định danh điện tử của cá nhân.

Hệ thống định danh và xác thực điện tử thực hiện chia sẻ thông tin về mức độ được hưởng chính sách, theo yêu cầu của cá nhân, cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin khác để làm căn cứ triển khai chính sách ưu đãi.

Nghị quyết đồng thời khẳng định việc áp dụng các chính sách khuyến khích không làm hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong việc lựa chọn phương thức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công theo quy định pháp luật.