3 trụ cột xanh có mức đầu tư "khủng" nhất 2024

Trong báo cáo thường niên mới nhất phát hành ngày 30/1/2025, BloombergNEF đưa ra tin tốt cho các nhà đầu tư biết nắm bắt thời cơ: Tổng đầu tư vào quá trình chuyển đổi năng lượng carbon thấp trên toàn thế giới đã tăng 11% lên mức kỷ lục 2,1 nghìn tỷ USD vào năm 2024.

"Xu hướng đầu tư chuyển đổi năng lượng 2025" của BloombergNEF chỉ rõ, mức tăng trưởng kỷ lục này được thúc đẩy nhờ đầu tư công nghệ vào các lĩnh vực như giao thông điện khí hóa, năng lượng tái tạo, lưới điện, lưu trữ năng lượng.

Trong đó, có 3 lĩnh vực đạt mốc đầu tư cao nhất năm 2024 là:

(1) Giao thông điện khí hóa (ET) vẫn là động lực đầu tư lớn nhất, đạt 757 tỷ USD vào năm 2024. Con số này bao gồm chi tiêu cho xe điện chở khách, xe điện hai và ba bánh, xe điện thương mại, cơ sở hạ tầng sạc công cộng và xe chạy bằng pin nhiên liệu;

(2) Đầu tư vào năng lượng tái tạo đạt 728 tỷ USD, bao gồm đầu tư vào gió (cả trên bờ và ngoài khơi), năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học, sinh khối và chất thải, biển, địa nhiệt và thủy điện nhỏ;

(3) Cuối cùng, đầu tư vào lưới điện đạt tổng cộng 390 tỷ USD, bao gồm đầu tư vào đường dây truyền tải và phân phối, thiết bị trạm biến áp và số hóa lưới điện.

Giao thông điện khí hóa (ET), năng lượng tái tạo, lưới điện là 3 lĩnh vực nhận được đầu tư công nghệ xanh nhiều nhất năm 2024. Ảnh: Facebook



BloombergNEF cho biết để thế giới đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, tổng số tiền đầu tư cho chuyển đổi năng lượng toàn cầu sẽ cần trung bình 5,6 nghìn tỷ USD mỗi năm từ năm 2025 đến năm 2030.

Tất cả những con số này thể hiện nỗ lực khổng lồ của nhân loại trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu; đồng thời thể hiện xu hướng phát triển công nghệ xanh đang phát triển như vũ bão trên thế giới.

Bùng nổ thị trường mới nổi

Allied Market Research (Mỹ) cho biết, vào năm 2030 thế giới sẽ bùng nổ một thị trường phù hợp với thời cuộc đó chính là thị trường công nghệ xanh cao cấp và phát triển bền vững.

Nếu như quy mô thị trường công nghệ cao xanh và phát triển bền vững toàn cầu được định giá ở mức 10,32 tỷ USD vào năm 2020 thì năm 2030 dự kiến sẽ đạt 74,64 tỷ USD, tỉ lệ tăng trưởng kép CAGR là 21,9% từ năm 2021 đến năm 2030.

Chính sự gia tăng nhận thức về môi trường và mối quan tâm ngày càng tăng trong các tổ chức và cá nhân về sự nóng lên toàn cầu thúc đẩy sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường này.

Thị trường công nghệ xanh và phát triển bền vững toàn cầu được phân khúc dựa trên công nghệ, ứng dụng và khu vực. Về công nghệ, thị trường được chia thành Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo & phân tích, bản sao số (Digital twin), an ninh mạng và công nghệ chuỗi khối (Blockchain).

Hình ảnh công nghệ bản sao số (Digital twin) tại một công ty. Bản sao số là biểu diễn ảo của một vật thể (thường là một sản phẩm hoặc rộng hơn là một quy trình/hệ thống). Nguồn: Ignitiv

Dựa trên ứng dụng, thị trường được chia thành tòa nhà xanh, quản lý dấu chân carbon, giám sát & dự báo thời tiết, giám sát ô nhiễm không khí & nước, giám sát rừng, giám sát cây trồng, giám sát tình trạng đất/độ ẩm, lọc nước và các lĩnh vực khác.

Theo khu vực, thị trường được phân tích trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, LAMEA (Mỹ Latin, Trung Đông, Châu Phi).

Vậy phân khúc nào sinh lời nhiều nhất?

Theo Allied Market Research, xét dưới góc độ công nghệ, thị trường công nghệ xanh và bền vững được dẫn đầu bởi phân khúc Internet vạn vật (IoT) vào năm 2020 và dự kiến sẽ duy trì vị thế thống lĩnh trong giai đoạn dự báo 2025-2030.

Yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc công nghệ IoT là sự ra đời của các mạng lưới xanh trong kết nối IoT, góp phần hạn chế ô nhiễm và khí thải, giảm khai thác tài nguyên, đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành và tiêu thụ điện năng.

Tuy nhiên, Allied Market Research cũng cho biết, phân khúc trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức cao nhất trong giai đoạn 2025-2030, do sự gia tăng trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau trên toàn cầu.

Phân khúc trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức cao nhất trong giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Business Journal

Xét theo khu vực, thị trường công nghệ xanh và phát triển bền vững do Bắc Mỹ thống trị vào năm 2020 và dự kiến sẽ giữ nguyên vị thế trong giai đoạn dự báo.

Điều này là do sự gia tăng trong việc áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng ở Bắc Mỹ và sự gia tăng các sáng kiến của chính phủ nhằm giảm phát thải carbon.

Tuy nhiên, Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo, do sự xuất hiện của công nghệ xanh, vốn đã nổi lên như một phương pháp tiếp cận đổi mới sinh thái trong khu vực.

Allied Market Research cung cấp thêm một số cái tên nổi bật trong thị trường công nghệ xanh và phát triển bền vững toàn cầu như, CropX Inc., Enablon France SA, Enviance Inc., General Electric, Hortau Inc., IBM Corporation, LO3 Energy, Inc., Oracle Corporation, Tech Mahindra Limited và Trace Genomics, Inc. Những công ty này đã áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để tăng cường khả năng thâm nhập thị trường và củng cố vị thế của mình trong ngành.

Nhìn rộng hơn, nền kinh tế của các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ được kỳ vọng sẽ mang lại những cơ hội sinh lợi cho sự tăng trưởng của thị trường này. Trong khi Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường trong giai đoạn dự báo thì các quốc gia mới nổi ở Châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ Latin được dự đoán sẽ mang lại những cơ hội tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo.

EIN Presswire kết luận, mục tiêu cốt lõi của công nghệ xanh không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn đảo ngược hoặc giảm thiểu thiệt hại do các hoạt động công nghiệp trong quá khứ gây ra.

Khi nhận thức về các vấn đề môi trường ngày càng tăng, các chính phủ trên toàn thế giới đang đầu tư đáng kể vào các công nghệ xanh, đồng thời nhận ra tiềm năng của chúng trong việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác hại sinh thái.

Sự thúc đẩy toàn cầu đối với các hoạt động bền vững này đang thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường công nghệ xanh, làm nổi bật vai trò quan trọng của nó trong việc xây dựng một tương lai bền vững hơn.

Tham khảo: BloombergNEF, Allied Market Research, EIN Presswire