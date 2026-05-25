Tin thế giới nổi bật trong ngày 25/5

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 25/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ và Iran hoàn tất 95% thỏa thuận khung, Nga phóng tên lửa siêu vượt âm tấn công Kiev, Mỹ thiệt hại lớn phi đội UAV MQ-9 Reaper, hàng nghìn người biểu tình phản đối giá nhà tại Tây Ban Nha và Mỹ làm rõ lộ trình thẻ xanh đối với diện thị thực H-1B.

Thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran hoàn thành 95%

Fox News dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Tehran về nguyên tắc đã đồng ý với thỏa thuận khung và tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện hoàn thành khoảng 95%. Theo nguồn tin, hai bên đã đạt đồng thuận về các vấn đề liên quan đến kho vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz, song vẫn tiếp tục thương lượng về ngôn từ trong văn kiện cuối cùng.

Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc cho Iran thêm từ 5 đến 7 ngày để hoàn tất thỏa thuận. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, Washington có thể nối lại các chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quan chức Mỹ cũng xác nhận chính sách “Không bụi phóng xạ, không USD” đang là định hướng xuyên suốt của cuộc đàm phán. Theo đó, Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ toàn bộ vật liệu hạt nhân hoặc uranium làm giàu trước khi Washington dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Mỹ không loại trừ khả năng nối lại chiến dịch chống Iran nếu không đạt được mục tiêu thông qua đàm phán.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với tàu Iran tại eo biển Hormuz vẫn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận được ký kết và chứng nhận chính thức.

Nga phóng tên lửa siêu vượt âm tấn công Kiev

Nga được cho là đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik trong một trong những đợt tấn công lớn nhất nhằm vào khu vực Kiev kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo giới chức Ukraine, Nga phóng khoảng 600 máy bay không người lái và 90 tên lửa vào nhiều khu vực trên cả nước. Hệ thống phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn được phần lớn mục tiêu, song nhiều tên lửa đạn đạo vẫn xuyên thủng phòng tuyến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa Oreshnik rơi xuống gần thành phố Bila Tserkva ở miền trung Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tấn công là động thái đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái mà Moskva cáo buộc Ukraine thực hiện nhằm vào ký túc xá trường học ở Starobilsk thuộc vùng Lugansk do Nga kiểm soát.

Phía Ukraine bác bỏ cáo buộc nhằm vào dân thường và khẳng định mục tiêu của họ là cơ sở quân sự cùng trung tâm điều hành máy bay không người lái của Nga trong khu vực.

Iran phá hủy gần 1/5 phi đội UAV MQ-9 Reaper của Mỹ

Bloomberg đưa tin quân đội Mỹ đã mất khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Theo nguồn tin, phần lớn UAV bị lực lượng phòng không Iran bắn hạ, trong khi một số khác bị phá hủy trong các vụ tập kích tên lửa hoặc gặp tai nạn khi hoạt động.

MQ-9 Reaper là dòng máy bay không người lái đa nhiệm có thể thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Mỗi chiếc có giá hơn 30 triệu USD và tổng thiệt hại ước tính gần 1 tỷ USD.

Theo Bloomberg, số lượng MQ-9 Reaper của Mỹ hiện giảm xuống còn khoảng 135 chiếc, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 189 chiếc mà Không quân Mỹ duy trì trong nhiều năm qua.

Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cũng cho biết Washington đã mất tổng cộng 42 máy bay trong chiến dịch quân sự chống Iran, bao gồm tiêm kích F-15E, F-35A, máy bay tiếp dầu KC-135 và trực thăng.

Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho chiến dịch quân sự chống Iran đã tăng từ mức dự kiến 25 tỷ USD lên 29 tỷ USD do phát sinh chi phí sửa chữa và thay thế trang thiết bị.

Hàng nghìn người biểu tình ở Tây Ban Nha phản đối giá nhà tăng cao

Hàng nghìn người dân tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đã xuống đường biểu tình phản đối tình trạng giá thuê và giá mua nhà leo thang trong bối cảnh du lịch bùng nổ và áp lực nhập cư gia tăng. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở và siết chặt hoạt động cho thuê ngắn hạn phục vụ khách du lịch.

Trước áp lực từ dư luận, chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez đã thông qua kế hoạch trị giá 7 tỷ euro nhằm xây dựng thêm nhà ở xã hội trong vòng 4 năm tới và hỗ trợ người trẻ mua hoặc thuê nhà. Tuy nhiên, Quốc hội Tây Ban Nha hiện vẫn chưa đạt đồng thuận về dự luật kiểm soát giá thuê nhà ngắn hạn.

Theo số liệu của Eurostat, chi phí nhà ở tại Tây Ban Nha cuối năm 2025 tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha ước tính nước này đang thiếu khoảng 700.000 căn nhà để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Cơ quan Mỹ làm rõ lộ trình thẻ xanh đối với diện thị thực H-1B

Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết những người lao động diện thị thực H-1B mang lại lợi ích kinh tế hoặc phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ có thể tiếp tục xin thẻ xanh ngay tại Mỹ theo lộ trình hiện hành.

Người phát ngôn USCIS Zach Kahler xác nhận các trường hợp khác có thể phải nộp hồ sơ từ nước ngoài theo quy trình lãnh sự mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai. Theo hướng dẫn mới, USCIS cho rằng Quốc hội Mỹ chưa từng có ý định để người nhập cảnh tạm thời sử dụng quyền lưu trú ngắn hạn nhằm xin thường trú nhân.

Chính sách mới ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm lao động tay nghề cao trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, tài chính, nghiên cứu và y tế đang làm việc tại Mỹ theo diện H-1B.

H-1B là loại thị thực lao động không định cư cho phép doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài trong thời hạn tối đa 3 năm và có thể gia hạn lên tới 6 năm trong đa số trường hợp.