Tin rất vui của người cao tuổi phường Tây Hồ

Người cao tuổi tại phường Tây Hồ, Hà Nội vừa có thêm một địa chỉ chăm sóc ban ngày, nơi họ có thể được theo dõi sức khỏe, vận động, phục hồi chức năng và sinh hoạt cộng đồng mà không phải rời xa gia đình.

Ngày 12/8 vừa qua, phường Tây Hồ đã khai trương cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Đây là một trong sáu phường được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình mới nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh.

Khác với mô hình viện dưỡng lão nội trú, cơ sở chăm sóc ban ngày hướng tới việc người cao tuổi vẫn sống cùng gia đình, nhưng có thêm một nơi để được chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt vào ban ngày.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, điểm đáng chú ý của mô hình là không tách người cao tuổi khỏi gia đình mà đưa dịch vụ chăm sóc đến gần cuộc sống của họ hơn.

Cơ sở đóng vai trò như một điểm nối giữa gia đình, cộng đồng, y tế cơ sở và bệnh viện. Qua đó, con cháu có thể giảm bớt một phần áp lực chăm sóc cha mẹ, ông bà trong thời gian đi làm nhưng gia đình vẫn giữ vai trò trung tâm.

Ảnh: Đức Trân, báo Đại Đoàn Kết.

Vừa chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi

Việc chăm sóc tại mô hình này được định hướng rộng hơn những hoạt động kiểm tra sức khỏe thông thường.

Người cao tuổi cần được theo dõi từ bệnh mạn tính, sử dụng thuốc, dinh dưỡng, vận động và phục hồi chức năng đến trí nhớ, giấc ngủ, tâm lý và khả năng tự chăm sóc.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn bởi với người cao tuổi, một lần té ngã, một sai sót trong sử dụng thuốc hay dấu hiệu bệnh tật bị bỏ qua đều có thể để lại hậu quả lớn.

Vì vậy, các khâu từ sàng lọc, quản lý bệnh mạn tính, sử dụng thuốc đến cấp cứu và chuyển tuyến cần có quy trình và trách nhiệm cụ thể. Cơ sở cũng cần kết nối với gia đình và nhận được hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện, các chuyên khoa như lão khoa, tim mạch, thần kinh và phục hồi chức năng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà trò chuyện với người cao tuổi tại cơ sở ở phường Việt Hưng. Ảnh: VnEconomy.

Một nhiệm vụ khác được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh là chăm sóc đời sống tinh thần và phát huy năng lực của chính người cao tuổi. Các cụ không chỉ đến đây để được chăm sóc mà còn có thể giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng.

Hiệu quả của mô hình vì vậy sẽ không chỉ được tính bằng số người đến cơ sở mỗi ngày. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, điều quan trọng hơn là sau một thời gian, người cao tuổi có khỏe hơn, độc lập hơn, vui hơn và gia đình có cảm thấy yên tâm hơn hay không.

Trước đó, phường Long Biên đã đưa vào hoạt động cơ sở tại Điểm Y tế Thạch Bàn, số 1 ngõ 307 đường Thạch Bàn. Đây được giới thiệu là cơ sở công lập đầu tiên của Hà Nội theo mô hình "sáng đi - chiều về". Người cao tuổi có thể đến từ buổi sáng, được theo dõi sức khỏe, hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và tham gia sinh hoạt cộng đồng rồi trở về nhà vào cuối ngày.

Ngày 10/7, xã Quốc Oai tiếp tục khai trương một cơ sở tại Điểm Y tế Thạch Thán. Đây là cơ sở công lập thứ hai triển khai mô hình. Đến cuối tháng 7, các cơ sở tại phường Đống Đa và phường Việt Hưng cũng đã đi vào hoạt động.