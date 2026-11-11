Tin rằng không siêu xe nào là hoàn hảo, người đàn ông này chi 58 tỷ biến Koenigsegg Regera thành quái vật hơn 2.000 mã lực

Chi 2,2 triệu USD (khoảng 57,8 tỷ đồng) mua Koenigsegg Regera, YouTuber Steve Hamilton vẫn quyết định tháo dỡ và thay đổi hệ truyền động nguyên bản để hướng tới công suất hơn 2.000 mã lực.

Steve Hamilton, nhà sáng lập The Hamilton Collection và Fitment Industries, đã chi 2,2 triệu USD để sở hữu một chiếc Koenigsegg Regera đời 2021 với cấu hình nhiều tùy chọn, trong đó có các chi tiết thân vỏ bằng sợi carbon. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên chiếc hypercar trị giá gần 58 tỷ đồng như một món đồ sưu tầm, anh muốn thực hiện một cuộc cải tổ lớn, từ động cơ, hộp số đến nhiều thành phần kỹ thuật khác trong dự án mang tên Project Lazarus.

Từng sở hữu Regera nhưng không hài lòng với độ tin cậy

Động lực phía sau Project Lazarus xuất phát từ trải nghiệm trước đây của Hamilton với Koenigsegg, khi anh từng sở hữu một chiếc Regera đời 2019 nhưng cho biết xe liên tục gặp trục trặc, khiến thời gian nằm xưởng nhiều hơn thời gian lăn bánh. Sau đó, nhà sưu tập này quyết định bán xe, song những trải nghiệm không tốt cũng không khiến anh từ bỏ ý định sở hữu mẫu hypercar đến từ Thụy Điển.

Thiết kế thân xe thấp và đường nét khí động học đặc trưng của Koenigsegg Regera. Ảnh: Motorbiscuit

Theo quan điểm của Hamilton, Regera vẫn có nền tảng kỹ thuật đáng chú ý nhưng tồn tại một số hạn chế cần khắc phục, đặc biệt liên quan đến độ tin cậy trong quá trình sử dụng. Thay vì tiếp tục chấp nhận cấu hình nguyên bản, anh muốn xây dựng lại chiếc xe theo hướng riêng, qua đó giải quyết những vấn đề từng gặp phải trên chiếc Regera trước đây.

Koenigsegg Regera sẽ được thay đổi cả động cơ lẫn hộp số

Theo kế hoạch được công bố, Project Lazarus không đơn thuần là một dự án phục hồi hay nâng cấp ngoại hình mà sẽ tác động sâu đến hệ truyền động của chiếc xe. Koenigsegg Regera nguyên bản sử dụng động cơ V8 5.0L tăng áp kép kết hợp cùng 3 mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất khoảng 1.500 mã lực.

Điểm đặc biệt của hệ truyền động này nằm ở công nghệ Direct Drive, cho phép Regera vận hành mà không cần hộp số nhiều cấp truyền thống. Đây cũng là một trong những đặc trưng kỹ thuật đáng chú ý nhất của mẫu hypercar Thụy Điển, nhưng Hamilton lại có kế hoạch thay đổi hoàn toàn cách bố trí này.

Koenigsegg Regera với lớp vỏ carbon xuất hiện trong bộ sưu tập xe của YouTuber Steve Hamilton. Ảnh: Motorbiscuit

Cụ thể, anh dự định thay thế động cơ nguyên bản và bổ sung hộp số cho chiếc Regera, qua đó tạo nên một cấu hình hệ truyền động khác biệt so với thiết kế ban đầu của Koenigsegg. Mục tiêu cuối cùng là đưa công suất xe vượt mốc 2.000 mã lực, cao hơn đáng kể so với mức 1.500 mã lực của phiên bản nguyên bản.

Những thay đổi này cho thấy Project Lazarus không hướng đến việc bảo tồn giá trị nguyên bản của một chiếc Regera sưu tầm, mà tập trung vào khả năng vận hành và mục tiêu kỹ thuật do chính chủ xe đặt ra.

WhistlinDiesel cũng tham gia dự án

Một cái tên đáng chú ý khác xuất hiện trong Project Lazarus là Cody Detwiler, được biết đến rộng rãi trên YouTube với biệt danh WhistlinDiesel. Nhân vật này sẽ tham gia vào chương trình thử nghiệm độ bền của chiếc Regera trước khi đội ngũ kỹ thuật do Hamilton tập hợp tiến hành những thay đổi lớn.

Theo kế hoạch, chiếc hypercar sẽ trải qua một bài kiểm tra vận hành kéo dài 24 giờ liên tục nhằm đánh giá khả năng hoạt động trong điều kiện sử dụng kéo dài, đồng thời xác định những vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh. WhistlinDiesel cũng sẽ góp mặt trong quá trình thử nghiệm, phù hợp với phong cách nội dung vốn tập trung vào việc kiểm tra giới hạn chịu đựng của những phương tiện đắt tiền.

Cody Detwiler, YouTuber được biết đến với biệt danh WhistlinDiesel, tham gia dự án Project Lazarus. Ảnh: Motorbiscuit

Bên cạnh đó, Hamilton đã tập hợp đội ngũ kỹ thuật phục vụ dự án, trong đó có Chuck the Blacksmith, người chuyên chế tạo và gia công kim loại. Sự tham gia của nhiều nhân vật có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô được kỳ vọng sẽ giúp Project Lazarus triển khai các thay đổi phức tạp trên chiếc hypercar.

Dự án cũng phản ánh quan điểm của Hamilton về thị trường hypercar, khi anh cho rằng giá trị của nhiều mẫu xe đang bị đẩy lên cao bởi giới sưu tập và nhóm khách hàng siêu giàu, trong khi những vấn đề thực tế liên quan đến độ tin cậy đôi khi chưa được nhìn nhận thẳng thắn.