Chỉ một lần cho mượn điện thoại, một thông báo hiện lên màn hình khóa hay một phiên đăng nhập Zalo PC quên thoát cũng đủ khiến toàn bộ tin nhắn riêng tư rơi vào tay người khác. Dưới đây là 5 tính năng trên Zalo mà người dùng nên kích hoạt ngay để bảo vệ cuộc trò chuyện của mình.

Zalo hiện là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam. Người dùng không chỉ trò chuyện với gia đình, bạn bè mà còn trao đổi công việc, gửi thông tin tài chính, hình ảnh giấy tờ cá nhân qua ứng dụng này. Chính vì vậy, một khi tin nhắn Zalo bị lộ, hậu quả có thể không chỉ dừng ở chuyện mất riêng tư mà còn kéo theo nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thực tế, phần lớn các trường hợp lộ tin nhắn không đến từ những vụ tấn công phức tạp mà từ những sơ hở rất đời thường. Người thân mượn máy rồi tiện tay mở Zalo, đồng nghiệp liếc thấy nội dung tin nhắn hiện trên màn hình khóa, hoặc tài khoản vẫn đăng nhập trên máy tính ở cơ quan, quán cà phê. Tin vui là Zalo đã tích hợp sẵn nhiều tính năng giúp ngăn chặn những rủi ro này, chỉ là không phải ai cũng biết để bật lên.

1. Ẩn trò chuyện

Ẩn trò chuyện là tính năng cho phép người dùng giấu những cuộc hội thoại riêng tư khỏi danh sách tin nhắn và bảo vệ chúng bằng mã PIN. Khi đã ẩn, người khác cầm điện thoại của bạn sẽ không nhìn thấy cuộc trò chuyện đó, kể cả khi đang mở Zalo. Tính năng này đặc biệt hữu ích với những ai thường xuyên dùng chung điện thoại với người thân.

Để kích hoạt, trước hết người dùng cần cập nhật Zalo lên phiên bản mới nhất. Sau đó mở cuộc trò chuyện muốn bảo mật, nhấn vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên phải màn hình và chọn Ẩn trò chuyện. Hệ thống sẽ yêu cầu thiết lập mã PIN gồm 4 chữ số. Khi mã PIN được xác nhận, cuộc trò chuyện lập tức biến mất khỏi giao diện chính.

Muốn xem lại cuộc hội thoại đã ẩn, người dùng chỉ cần nhập tên liên hệ hoặc mã PIN vào thanh tìm kiếm của Zalo. Lưu ý, mã PIN này nên khác với mã mở khóa điện thoại để tránh bị đoán ra dễ dàng.

2. Mã hóa đầu cuối

Mã hóa đầu cuối (E2EE) là lớp bảo vệ ở cấp độ sâu nhất cho tin nhắn. Công nghệ này đảm bảo nội dung trao đổi chỉ được mã hóa và giải mã ngay trên thiết bị của người dùng, nghĩa là ngoài máy người gửi và người nhận, không thiết bị nào khác có thể đọc được tin nhắn. Sau khi nâng cấp, các loại nội dung như tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, hình ảnh và tập tin đều được mã hóa.

Điều nhiều người chưa biết là tính năng này không tự động hoạt động. Trên Zalo, mã hóa đầu cuối không được bật sẵn mà người dùng phải chủ động nâng cấp từng cuộc trò chuyện. Trong khi đó, Messenger đã kích hoạt mặc định trên phần lớn tài khoản, còn WhatsApp luôn bật cho mọi cuộc trò chuyện.

Cách bật khá đơn giản. Trong cuộc hội thoại, người dùng bấm vào Tùy chọn, tìm đến mục Mã hóa đầu cuối, chọn Nâng cấp mã hóa đầu cuối và chờ quá trình hoàn tất rồi quay lại trò chuyện. Người dùng nên ưu tiên nâng cấp các cuộc trò chuyện có trao đổi thông tin tài chính, giấy tờ tùy thân hoặc công việc quan trọng.

Tuy nhiên, người dùng cần đặc biệt lưu ý khâu sao lưu. Theo ghi nhận từ kỹ thuật viên, nhiều khách hàng khi chuyển sang điện thoại mới đã mở Zalo và thấy lịch sử chat trống trơn, ứng dụng yêu cầu nhập mã PIN khôi phục mà họ không nhớ đã tạo từ bao giờ, dẫn đến mất toàn bộ tin nhắn công việc. Vì vậy, sau khi bật mã hóa đầu cuối, hãy ghi lại mã PIN sao lưu ở nơi an toàn.

3. Mã khóa Zalo

Nếu Ẩn trò chuyện chỉ bảo vệ từng cuộc hội thoại riêng lẻ thì Mã khóa Zalo bảo vệ toàn bộ ứng dụng. Khi bật tính năng này, mỗi lần mở Zalo, người dùng phải nhập mã khóa hoặc xác thực bằng vân tay, khuôn mặt. Nhờ đó, dù điện thoại đang mở khóa và nằm trong tay người khác, họ cũng không thể vào Zalo đọc tin nhắn.

Để cài đặt, người dùng vào tab Cá nhân, nhấn biểu tượng bánh răng để mở Cài đặt, chọn Quyền riêng tư và tìm đến mục Mã khóa Zalo. Tại đây, người dùng thiết lập mã khóa gồm 4 chữ số và có thể bật thêm tùy chọn mở khóa bằng sinh trắc học để thao tác nhanh hơn. Ngoài ra, người dùng có thể chọn thời gian tự động khóa sau khi rời khỏi ứng dụng. Mức khóa ngay lập tức là lựa chọn an toàn nhất.

4. Ẩn xem trước thông báo Zalo

Đây là lỗ hổng phổ biến nhưng ít người để ý nhất. Theo mặc định, khi có tin nhắn mới, nội dung sẽ hiện ngay trên màn hình khóa hoặc thanh thông báo. Chỉ cần điện thoại đặt trên bàn làm việc, người ngồi cạnh cũng có thể đọc được tin nhắn mà không cần chạm vào máy.

Để khắc phục, người dùng vào Cài đặt của Zalo, chọn Thông báo và tắt tùy chọn Xem trước tin nhắn. Khi đó, thông báo chỉ hiển thị là có tin nhắn mới mà không kèm nội dung. Bên cạnh đó, người dùng có thể điều chỉnh thêm ở cấp hệ điều hành. Trên iPhone, vào Cài đặt, chọn Thông báo, chọn Hiển thị bản xem trước và chuyển sang Khi được mở khóa. Trên điện thoại Android, người dùng tìm đến mục thông báo trên màn hình khóa và chọn ẩn nội dung nhạy cảm. Tên gọi cụ thể có thể khác nhau tùy hãng máy.

5. Đăng xuất thiết bị lạ

Nhiều người từng đăng nhập Zalo trên máy tính ở cơ quan, máy của bạn bè hay máy tính công cộng rồi quên đăng xuất. Chỉ cần phiên đăng nhập đó còn hoạt động, bất kỳ ai ngồi vào máy đều có thể đọc toàn bộ tin nhắn, thậm chí nhắn tin mạo danh chủ tài khoản để lừa đảo người thân.

Người dùng nên định kỳ kiểm tra bằng cách vào Cài đặt, chọn Tài khoản và bảo mật, sau đó mở mục quản lý thiết bị đăng nhập. Danh sách này hiển thị các thiết bị đang truy cập tài khoản. Nếu thấy thiết bị lạ hoặc thiết bị không còn sử dụng, hãy chọn đăng xuất ngay. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, người dùng nên đổi mật khẩu Zalo để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, tuyệt đối không quét mã QR đăng nhập Zalo do người lạ gửi, bởi đây là thủ đoạn phổ biến để kẻ gian chiếm quyền truy cập tài khoản trên máy tính của chúng.

Cả 5 tính năng trên đều miễn phí, dễ cài đặt và chỉ mất vài phút để kích hoạt. Mỗi tính năng bịt một "lỗ hổng" khác nhau: từ việc người khác mượn máy, liếc màn hình khóa cho đến truy cập tài khoản từ xa. Khi kết hợp cùng lúc, chúng tạo thành nhiều lớp bảo vệ giúp tin nhắn Zalo an toàn hơn đáng kể.

Bên cạnh việc bật các tính năng bảo mật, người dùng cũng nên cập nhật Zalo thường xuyên, không chia sẻ mã OTP cho bất kỳ ai và cẩn trọng với các đường link lạ gửi qua tin nhắn. Bảo vệ tin nhắn cá nhân không chỉ là giữ gìn sự riêng tư mà còn là cách phòng tránh hiệu quả trước các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi hiện nay.