Tin nhắn khiến người đàn ông suýt bị lừa sang Campuchia, công an vào cuộc mới tỉnh ngộ

Mới đây, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) vừa kịp thời giải cứu một nam thanh niên khỏi cạm bẫy "tình ảo" và thủ đoạn dụ dỗ sang Campuchia làm việc của các đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia.

Qua công tác nắm địa bàn và tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai phát hiện trường hợp anh Điểu Th. (SN 1992, trú tại xã Tân Hưng) có dấu hiệu bị các đối tượng xấu tiếp cận, dụ dỗ qua mạng xã hội.

Anh Điểu.Th làm việc tại Công an xã Tân Hưng. (ảnh: CA)

Câu chuyện bắt đầu tại xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai, khi anh Điểu Th. (sinh năm 1992) tình cờ quen biết một người phụ nữ qua mạng xã hội Zalo. Bằng những hình ảnh các cô gái trẻ đẹp và nghệ thuật thao túng tâm lý tinh vi, đối tượng bên kia màn hình nhanh chóng chiếm trọn lòng tin của chàng trai thật thà. Những lời đường mật, hứa hẹn yêu đương khiến anh Th. ngỡ rằng mình đã tìm được "một nửa" của đời mình. Lợi dụng tình cảm đó, "người vợ hờ" bắt đầu dẫn dắt nạn nhân vào bẫy, từ việc yêu cầu gửi ảnh căn cước công dân đến việc chuyển những khoản tiền nhỏ để "làm quà" thể hiện tình yêu.

Tin nhắn bởi nick Zalo ảo dụ dỗ nạn nhân qua Campuchia (Ảnh: CA)

Khi nhận thấy "con mồi" đã hoàn toàn tin tưởng, kẻ lừa đảo tung ra đòn quyết định. Chúng vẽ ra một viễn cảnh đổi đời với công việc "việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở" tại Campuchia. Để anh Th. yên tâm, đối tượng cam kết sẽ có xe đưa đón tận nơi, hỗ trợ mọi thủ tục để vượt qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Trong men say của tình yêu ảo và giấc mơ làm giàu, anh Th. đã rục rịch chuẩn bị hành trang, sẵn sàng rời bỏ quê hương theo tiếng gọi của người tình online.

Cao trào của sự việc diễn ra vào ngày 23/12/2025, khi đối tượng liên tục thúc giục anh Th. phải di chuyển gấp sang khu vực biên giới. Nhận thấy sự bất thường trong hành vi và thái độ nôn nóng của con em mình, gia đình anh Th. đã nhanh trí trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng lập tức vào cuộc. Bằng kinh nghiệm nghiệp vụ, các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng phối hợp cùng gia đình để giữ chân anh Th., đồng thời kiên trì giải thích, bóc trần những thủ đoạn tàn độc của tội phạm mua bán người núp bóng "việc nhẹ lương cao".

Phải đến lúc đối diện với những chứng cứ và lời phân tích thấu tình đạt lý của công an, anh Điểu Th. mới bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh rùng mình nhận ra người mà mình gọi là "vợ" bấy lâu nay thực chất chỉ là những kẻ săn mồi máu lạnh. Nhờ sự cảnh giác của gia đình và sự can thiệp kịp thời của lực lượng công an xã, anh đã may mắn dừng bước đúng lúc, thoát khỏi cảnh bị lừa bán sang Campuchia ngay trước ngưỡng cửa tử thần.