Tin nhắn giữa thầy giáo và con gái lúc đêm muộn khiến người mẹ hoảng sợ: Sáng hôm sau vỡ lẽ mọi sự

Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình được học trong một môi trường an toàn, được thầy cô yêu thương và dạy dỗ đúng mực. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi chưa từng nghĩ con mình sẽ gặp chuyện "thiệt thòi" ở trường và sẽ luôn được học tập trong môi trường tốt nhất.

Thế nhưng một tình huống éo le đã bất ngờ ập đến với gia đình tôi. Câu chuyện này đã qua hơn một tháng, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy nghẹn ở ngực. Vừa thương con, vừa giận chính mình vì đã quá chủ quan.

Con gái tôi năm nay học lớp 10, vốn ngoan ngoãn, ít nói, sống nội tâm. Từ khi bước vào cấp 3, con bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện học, bạn bè, thầy cô. Đặc biệt, con hay nhắc đến một thầy giáo thực tập dạy Văn. Con kể thầy trẻ, dạy hay, giọng nói truyền cảm, thường chia sẻ những điều thú vị ngoài sách vở. Tôi nghe cũng thấy mừng, nghĩ rằng con gặp được một người thầy nhiệt huyết, biết khơi gợi cảm hứng học tập.

Cho đến một buổi tối cách đây hơn tháng, trong lúc con đang tắm, điện thoại con reo liên tục. Tôi định chỉ xem ai nhắn để báo con biết, nhưng khi màn hình sáng lên, những dòng tin nhắn hiện ra:

“Em đang làm gì đó? Hôm nay trông em đáng yêu lắm.”

“Nếu không bị gọi là thầy, chắc anh xin làm bạn trai em mất.”

Tôi đứng chết lặng. Dòng tin nhắn cuối cùng khiến tim tôi như thắt lại. Những tin nhắn trước đó hầu hết là từ thầy, còn con tôi chỉ đáp “Dạ”, “Em không biết nói gì”, “Thầy đừng nói vậy ạ”. Mỗi dòng chữ như lưỡi dao cắt vào lòng.

Tôi run lên vì tức giận. Vừa thương con, vừa sợ. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn để chắc rằng mình không hiểu nhầm. Cách xưng hô “anh – em”, cách nói nửa đùa nửa thật… rõ ràng vượt quá giới hạn giữa thầy và trò.

Khi con bước ra, tôi cố giữ bình tĩnh, đưa điện thoại cho con và hỏi: “Con có gì muốn nói với mẹ không?”. Con sững sờ, im lặng hồi lâu rồi bật khóc. Con nói thầy hay nhắn tin hỏi han, ban đầu là dạy thêm, nhắc bài. Sau dần, thầy hay nói những lời khiến con bối rối. Con sợ, nên chỉ trả lời qua loa cho xong. Con bảo không dám nói với ai vì sợ bạn bè đồn đại, sợ thầy bị ảnh hưởng.

Tôi ôm con, lòng vừa thương vừa giận. Tôi biết ở tuổi 16, con gái còn non nớt, dễ bối rối khi người lớn thể hiện sự quan tâm. Nhưng trách nhiệm và giới hạn là điều thầy phải biết giữ.

Tôi không muốn làm ầm lên, nhưng cũng không thể im lặng. Sáng hôm sau, tôi in lại toàn bộ tin nhắn và gửi cho cô chủ nhiệm, nhờ cô báo với ban giám hiệu.

Chiều hôm đó, nhà trường mời tôi lên làm việc. Ban giám hiệu và tổ bộ môn có mặt đầy đủ, cả thầy giáo thực tập cũng được gọi đến. Khi đối diện, anh ta cúi đầu, run rẩy, nói chỉ “đùa cho vui”, “không có ý xấu”. Nhưng khi bị hỏi vì sao nhắn tin vào giờ khuya, vì sao dùng lời lẽ tình cảm, anh ta cứng họng.

Nhà trường lập biên bản, báo cáo về trường đại học nơi anh ta theo học. Kết quả, anh bị đình chỉ thực tập, kỷ luật cảnh cáo, và bị cắt toàn bộ quyền tham gia giảng dạy. Tôi không thấy hả hê. Chỉ thấy buồn — buồn cho con gái mình, và buồn cho người trẻ ấy, có học mà thiếu chừng mực.

Sau sự việc, con tôi trầm tính hẳn. Con sợ cầm điện thoại, sợ bị ai hỏi chuyện. Tôi phải đưa con đi tư vấn tâm lý học đường để con lấy lại cân bằng. Thầy cô trong trường cũng quan tâm, động viên, giữ kín chuyện để tránh ảnh hưởng danh dự của con.

Còn tôi thì nhiều đêm vẫn trằn trọc. Tôi vẫn dạy con tin vào điều tốt, nhưng cũng phải biết tự bảo vệ mình.

