Tin nhắn đòi 750 nghìn đồng và câu chuyện phía sau khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm: Làm người lớn, trước hết hãy làm gương!

Giáo dục con cái không chỉ nằm trong những bài học trên sách vở hay những lời nhắc nhở hàng ngày. Đôi khi, chính cách cha mẹ đối diện với những việc nhỏ trong cuộc sống mới là bài học sâu sắc nhất.

Mới đây, câu chuyện một nữ sinh viên làm gia sư nhắn tin nhắc phụ huynh thanh toán 750 nghìn đồng học phí sau 15 buổi học online nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Theo chia sẻ, nữ gia sư này hiện là sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Ngữ văn tại một trường đại học ở TP.HCM, đang nhận dạy ôn thi vào lớp 10 chuyên và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS cho một học sinh. Ban đầu, việc đăng ký học diễn ra thuận lợi. Hai bên đã trao đổi và thống nhất về thời gian, lộ trình giảng dạy cũng như mức học phí trước khi bắt đầu.

Về học phí, người chia sẻ cho biết thông thường lớp học yêu cầu phụ huynh đặt cọc một khoản nhỏ để giữ lịch, phần còn lại thanh toán vào cuối tháng. Tuy nhiên, phụ huynh này từng bày tỏ lo ngại về việc học online không uy tín nên chỉ chuyển trước 50 nghìn đồng vì nói tài khoản hiện chỉ còn số tiền đó. Gia sư vẫn đồng ý và tiếp tục dạy học bình thường.

Trong khoảng 15 buổi học sau đó, học sinh tham gia khá đều. Có những buổi học kéo dài hơn dự kiến vì học sinh chưa hiểu bài, nhưng giáo viên vẫn hỗ trợ thêm mà không tính thêm chi phí.

Đầu tháng 7, khi nhắn phụ huynh thanh toán phần học phí còn lại là 750 nghìn đồng, người chia sẻ nhận được câu trả lời rằng “mai cô chuyển”. Tuy nhiên, lời hẹn này liên tục được lặp lại trong nhiều ngày. Đến ngày 8/7, sau khi nhắn lại nhưng không nhận được phản hồi, người dạy phát hiện mình đã bị chặn liên lạc.

Đến ngày 8/7, sau khi nhắn lại nhưng không nhận được phản hồi, người dạy phát hiện mình đã bị chặn liên lạc.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người dạy. Một số ý kiến cho rằng dù số tiền không quá lớn, việc thanh toán đúng cam kết là cách thể hiện sự tôn trọng đối với công sức của giáo viên. Một số phụ huynh, giáo viên khác cũng chia sẻ từng gặp trường hợp tương tự khi dạy thêm, từ việc chậm thanh toán học phí đến việc mất liên lạc sau khi con đã hoàn thành nhiều buổi học.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích hành động thiếu trách nhiệm, nhiều người cũng cho rằng câu chuyện này là lời nhắc nhở cho cả người dạy và người học trong môi trường giáo dục trực tuyến. Với giáo viên, đặc biệt là những người mới bắt đầu dạy online, cần có quy định rõ ràng về học phí, thời gian thanh toán, lịch học và các nguyên tắc khi tham gia lớp. Sự linh hoạt và thông cảm là cần thiết, nhưng không nên đánh đổi bằng việc bỏ qua những nguyên tắc cơ bản để bảo vệ công sức của mình.

Còn với phụ huynh, việc lựa chọn giáo viên phù hợp cho con không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn, mà còn ở sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau trong suốt quá trình học tập. Một khoản học phí có thể chỉ là con số nhỏ, nhưng phía sau đó là thời gian chuẩn bị bài, sự tận tâm và trách nhiệm của người đứng lớp.

Làm người lớn, trước hết hãy làm gương!

Câu chuyện 750 nghìn đồng còn khiến nhiều người nhìn nhận lại một điều tưởng như rất nhỏ trong quá trình nuôi dạy con: trẻ em không chỉ học từ lời nói của cha mẹ mà còn học từ cách cha mẹ hành xử mỗi ngày.

Một đứa trẻ được dạy rằng cần giữ lời hứa, cần tôn trọng công sức của người khác, nhưng lại chứng kiến người lớn né tránh trách nhiệm, trì hoãn cam kết hoặc im lặng trước nghĩa vụ của mình, sẽ rất khó hình thành những giá trị đúng đắn.

Giáo dục con cái không chỉ nằm trong những bài học trên sách vở hay những lời nhắc nhở hàng ngày. Đôi khi, chính cách cha mẹ đối diện với những việc nhỏ trong cuộc sống mới là bài học sâu sắc nhất.

Việc thanh toán đúng hẹn, trao đổi thẳng thắn khi có khó khăn hay chủ động giải quyết vấn đề không chỉ thể hiện sự tôn trọng với người khác, mà còn là cách người lớn làm gương cho con trẻ về trách nhiệm và lòng tử tế.

Bởi sau cùng, điều cha mẹ để lại cho con không chỉ là vật chất, mà còn là cách nhìn nhận cuộc sống và cách đối xử với những người xung quanh. Một đứa trẻ trưởng thành không chỉ cần giỏi giang, mà còn cần biết trân trọng công sức lao động của người khác.