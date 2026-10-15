Tin nhắn của một cô giáo mầm non khiến nhiều cư dân mạng đọc xong toát mồ hôi: Vất vả còn hơn người giúp việc!

Nhiều giáo viên mầm non cũng trải lòng về những câu chuyện dở khóc dở cười mà mình từng gặp phải.

Mới đây, đoạn tin nhắn nhắc nhở của một giáo viên mầm non gửi vào nhóm phụ huynh đã thu hút nhiều sự quan tâm và thảo luận trên mạng xã hội. Không gay gắt hay trách cứ nặng nề, lời nhắn của cô đơn thuần là sự giãi bày chân thật về những vất vả đầu giờ sáng và nỗi xót xa khi thấy học trò đến lớp trong tình trạng chưa được vệ sinh sạch sẽ.

Theo nội dung cô giáo chia sẻ, dù đã dặn dò từ trước, lớp vẫn có trường hợp bé đến lớp chưa được rửa mặt, đóng bỉm suốt từ tối hôm trước đến sáng hôm sau khiến da bé bị ngứa và mẩn đỏ. Nhìn em bé bứt rứt, các cô không khỏi chạnh lòng.

Cô giáo cũng chia sẻ thêm về áp lực thực tế khi mỗi buổi sáng, chỉ hai cô phụ trách cả một tập thể 24 em nhỏ. Giờ đón trẻ là lúc lớp học nhộn nhịp và nhiều xáo trộn nhất: bé lạ lẫm khóc mếu, bé đòi bế, bé níu vạt áo cô. Nếu phải bế từng em vào nhà vệ sinh để tắm rửa, thay bỉm lại từ đầu, các cô vừa ướt sũng người, vừa khó lòng bao quát hết cả lớp. Chỉ một thoáng sơ sểnh, các con có thể vấp ngã hoặc xô đẩy nhau, khi ấy trách nhiệm lại đè nặng lên vai người đứng lớp. Vì vậy, cô mong các bậc phụ huynh bớt chút thời gian chăm sóc vệ sinh cá nhân cơ bản cho con trước khi đưa đến trường.

Tin nhắn của cô giáo nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng và đồng nghiệp

Nỗi lòng chung của những người "làm mẹ của nhiều đứa trẻ"

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo cộng đồng mạng cũng như nhiều đồng nghiệp trong nghề. Dưới phần bình luận, nhiều giáo viên mầm non cũng trải lòng về những câu chuyện dở khóc dở cười mà mình từng gặp phải. Có giáo viên cho biết từng được phụ huynh dặn dò nhờ đánh răng, hay nhờ cho con ăn sáng vội ngay lúc lớp đang chuẩn bị bước vào giờ thể dục.

Thực tế, chăm sóc một đứa trẻ đã đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, huống chi hai giáo viên phải cùng lúc chăm lo cho hơn hai mươi bạn nhỏ ở độ tuổi hiếu động. Những công việc như rửa mặt, vệ sinh cá nhân hay thay một chiếc bỉm sạch tưởng chừng là điều giản đơn, nhưng khi dồn vào khung giờ đón trẻ, nó trở thành một áp lực vô hình. Hơn ai hết, giáo viên luôn mong muốn mỗi buổi sáng của trẻ bắt đầu trong sự thoải mái, thay vì cảm giác ngứa ngáy, khó chịu vì bỉm ướt hay quần áo chưa tinh tươm.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc chuẩn bị chu đáo cho con trước khi đến trường không chỉ là giữ gìn sức khỏe cho bé mà còn là cách phụ huynh chia sẻ bớt gánh nặng với các cô. Khi ở nhà, con là trung tâm của bố mẹ; nhưng khi bước qua cánh cổng trường, con hòa mình vào một tập thể nhỏ.

Một gương mặt sạch sẽ, một chiếc bỉm khô thoáng hay đôi dép lê thuận tiện để kịp giờ ra sân tập thể dục cùng bạn bè - những chuẩn bị nhỏ ấy chính là sự đồng hành thiết thực nhất của gia đình với nhà trường.

Giáo dục mầm non, suy cho cùng, luôn cần sự thấu hiểu từ hai phía. Khi phụ huynh bớt đi một chút vội vã ở nhà, các cô sẽ có thêm thời gian trọn vẹn để bao quát, che chở và mang lại cho các con những giờ học an toàn, ấm áp mỗi ngày.