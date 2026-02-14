Tin nhắn 1 mẹ gửi cho cô giáo mầm non của con mình khiến dân mạng phải thốt lên: "Tôi thấy chị nên tự xem lại..."

Một đoạn tin nhắn được cho là giữa phụ huynh và giáo viên mầm non mới đây đã thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng các bà mẹ trẻ trên mạng xã hội. Nội dung xoay quanh việc một bé trai có biểu hiện mệt, khó thở trong giờ học nhưng không được báo sớm cho gia đình đón về.

Theo nội dung chia sẻ, người mẹ cho biết con có biểu hiện mệt từ buổi trưa, kêu khó thở và buồn nôn. Tuy nhiên, gia đình không nhận được thông báo để sang đón trẻ sớm. Đến tối, bé sốt cao và phải xin nghỉ học ngày hôm sau.

Người mẹ nhắn lại với cô giáo rằng con đã báo khó thở nhưng “cả lớp cười”. Sau đó, cô giáo phản hồi rằng đã cho bé ngồi nghỉ khi nghe bé nói khó thở, tiếp tục theo dõi và thấy trẻ ngủ bình thường nên chủ quan, không báo gia đình đón về. Cuối tin nhắn, cô giáo gửi lời xin lỗi và cho biết sẽ chú ý hơn trong những lần sau.

Dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến

Sau khi được đăng tải, đoạn hội thoại nhanh chóng nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Một số phụ huynh cho rằng người mẹ có quyền bức xúc khi con có dấu hiệu bất thường mà không được thông báo kịp thời. Theo họ, với trẻ mầm non, đặc biệt là lứa tuổi còn nhỏ, các biểu hiện như khó thở, buồn nôn cần được lưu tâm kỹ lưỡng hơn vì có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực giáo viên. Nhiều người cho rằng giáo viên mầm non thường phải chăm sóc cùng lúc số lượng lớn trẻ trong lớp, rất khó kiểm soát tuyệt đối mọi biểu hiện nhỏ. Trong tình huống này, cô giáo đã cho trẻ nghỉ ngơi và theo dõi, thấy trẻ ngủ bình thường nên không nghĩ tình trạng nghiêm trọng.

Một số thành viên trong các hội nhóm “bỉm sữa” nhận xét cách nhắn tin của người mẹ tuy không gay gắt nhưng có thể tạo cảm giác trách móc ngầm. Đặc biệt là sao đó, người mẹ này lại đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái "cô giáo chán không cơ chứ". Trong khi đó, phản hồi của cô giáo được đánh giá là nhẹ nhàng, thừa nhận thiếu sót và chủ động xin lỗi.

Áp lực từ cả hai phía

Câu chuyện một lần nữa cho thấy áp lực không nhỏ từ cả phụ huynh và giáo viên mầm non.

Với cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ, sức khỏe của con luôn là ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần một dấu hiệu bất thường cũng đủ khiến phụ huynh lo lắng, thậm chí hoang mang nếu cảm thấy con chưa được quan tâm đúng mức.

Ở chiều ngược lại, giáo viên mầm non là nhóm nghề chịu áp lực cao: vừa đảm bảo an toàn cho nhiều trẻ cùng lúc, vừa phải xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, đồng thời duy trì giao tiếp khéo léo với phụ huynh.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng chìa khóa trong những tình huống như vậy là sự trao đổi thẳng thắn và xây dựng niềm tin hai chiều. Khi trẻ có biểu hiện sức khỏe bất thường, giáo viên nên ưu tiên thông báo cho gia đình để tránh hiểu lầm. Ngược lại, phụ huynh cũng cần nhìn nhận thực tế về điều kiện lớp học và khối lượng công việc của giáo viên.

Bài học về giao tiếp và phối hợp

Đoạn tin nhắn gây tranh luận không xuất phát từ mâu thuẫn lớn, mà chủ yếu từ cảm xúc và cách diễn đạt. Tuy nhiên, chính những chi tiết nhỏ lại dễ tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường.

Trong môi trường mầm non, sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh đóng vai trò then chốt để đảm bảo an toàn cho trẻ. Minh bạch thông tin, trao đổi kịp thời và giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau có thể giúp hạn chế những hiểu lầm không đáng có.

Vụ việc cho thấy, đôi khi điều phụ huynh cần là sự chủ động thông báo; còn điều giáo viên mong muốn là sự thấu hiểu về áp lực nghề nghiệp. Khi hai bên cùng đặt lợi ích của trẻ lên trên hết, những tranh luận trên mạng xã hội có lẽ sẽ không còn là điều đáng bận tâm.