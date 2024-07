Tin mới vụ xe chở xăng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 2 người thương vong

Hiện trường vụ cháy được người dân chia sẻ.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), khoảng 21h25 cùng ngày, xe bồn BKS 24H-002.XX do anh Đào Phú Th. (SN 1983, trú tại xã Tằng Loòng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) điều khiển va chạm với xe tải BKS 14C-200.XX do anh Vũ Văn Th (SN 1979, trú tại xã Thanh Chăn, TP. Điện Biên, Điện Biên) điều khiển, tại km 50+500 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Thời điểm xảy ra sự việc, xe tải của anh Văn Th. không có hàng hoá và đang dừng đỗ trên đường do gặp sự cố, có cảnh báo phía trước bằng cành cây.

Cú va chạm làm cho xe ô tô tải quay ngược đầu, bị hư hỏng nặng, trục bánh sau bị gãy ra rời khỏi ô tô tải; phần đầu xe bồn tách khỏi bồn chở xăng phía sau, xăng tràn ra ngoài và xảy ra cháy.

Vụ việc khiến xe bồn bị cháy hoàn toàn, dải hộ lan và biển báo hiệu tại nơi xảy ra tai nạn bị biến dạng, bên cạnh dải hộ lan bằng thép phía hành lang bảo vệ đường cao tốc phát hiện 1 thi thể bị cháy, được cho là tài xế Vũ Văn Th.

Còn lái xe Đào Phú Th. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương sau đó tiếp tục được đưa lên bệnh viện Việt Đức, kết quả thăm khám ban đầu xác định anh Phú Th. bị chấn thương sọ não, gãy cũ xương sườn bên phải.

Khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, cùng phối hợp Công ty quản lý đường cao tốc phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hải Dương tiến hành cứu hộ, cứu nạn.

Vụ việc được Cơ quan điều tra huyện Gia Lộc thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.