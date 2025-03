Sau khi nhận phản ánh về việc quán karaoke T.C. (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ ) có dấu hiệu " chặt chém " giá dịch vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 28/2, UBND phường Cái Khế đã có báo cáo UBND quận Ninh Kiều, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra vụ việc kể trên.

Phiếu tính tiền hơn 14,6 triệu đồng của quán karaoke T.C được khách hàng đăng lên mạng xã hội.

Theo đó, qua kiểm tra, chính quyền địa phương phát hiện quán karaoke T.C. không niêm yết giá , hành vi này bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Quán còn xuất hóa đơn chậm so với thời điểm khách thanh toán. Mức phạt hành chính đối với vi phạm này là 8 triệu đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện quán karaoke T.C. có hành vi kinh doanh quá giờ quy định; để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục. Hành vi vi phạm này bị đề xuất xử phạt hành chính 95 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với quán karaoke T.C. hơn 104 triệu đồng. UBND phường Cái Khế đã báo cáo cấp thẩm quyền để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo kết quả xác minh, tối 22/2, một nhóm 11 khách nam đến quán karaoke T.C. sử dụng dịch vụ và gọi 11 tiếp viên nữ phục vụ rót bia. Đến 23h30 cùng ngày, khi tính tiền, quán đưa hóa đơn tổng cộng hơn 14,6 triệu đồng. Nhóm khách hàng không đồng ý, cho rằng giá quá cao, sau đó đăng tải clip phản ánh vụ việc lên mạng xã hội.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 8 phút ghi lại cuộc tranh cãi giữa nhóm khách và quản lý quán karaoke T.C., do khách phản ứng tiền dịch vụ quá cao.

Theo nội dung hóa đơn, nhóm khách dùng 157 lon bia được tính hơn 7 triệu đồng (tương đương 45.000 đồng/lon), 2 con mực khô nướng hết 1,3 triệu đồng, 1 phần nem chua 250.000 đồng, 44 khăn lạnh 440.000 đồng... Tổng cộng hơn 14,6 triệu đồng. Do bức xúc, nhóm khách đã gọi công an địa phương đến can thiệp.

Trong clip, một khách nam bày tỏ với công an: "Tụi em chỉ hát có chút xíu mà bị tính đến hơn 14 triệu đồng. Mấy anh giải quyết giùm. Trái cây chỉ có 3 dĩa nhưng lại tính 4 dĩa. Anh coi đi, giá nào cũng cao bất thường."

Phía quán karaoke giải thích, mức giá cao là do có "em út" phục vụ rót bia. Tuy nhiên, một vị khách đáp lại: "Những người này đã được 'bo' riêng rồi, không thể tính thêm vào hóa đơn".