HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin mới vụ nữ hiệu trưởng ở Ninh Bình đập bàn, ném cốc trong cuộc họp

Minh Đức
|

Liên quan đoạn video ghi lại cảnh một nữ hiệu trưởng có hành vi được cho là thiếu chuẩn mực trong cuộc họp, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình đã đề nghị UBND phường Yên Thắng xác minh, làm rõ và báo cáo sự việc.

Ngày 16/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, đã nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời đề nghị UBND phường Yên Thắng tiến hành xác minh, làm rõ những nội dung liên quan.

Trước đó, khi đoạn video kể trên xuất hiện trên mạng xã hội, UBND phường Yên Thắng đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, giải trình.

Cụ thể, UBND phường Yên Thắng yêu cầu bà L.T.H., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, báo cáo, giải trình và làm rõ các nội dung liên quan đến sự việc. Bà H. trước đây là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, nơi được xác định là địa điểm diễn ra cuộc họp trong đoạn video.

Trường Tiểu học Mai Sơn có trách nhiệm báo cáo, làm rõ sự việc. Các cá nhân, đơn vị liên quan được yêu cầu gửi báo cáo về UBND phường trước 14h ngày 15/8 thông qua Phòng Văn hóa - Xã hội.

Tiếp đó, trong chiều 15/8, những người liên quan đã được UBND phường Yên Thắng mời đến trụ sở để báo cáo, làm rõ các nội dung được phản ánh.

Thông tin bước đầu từ địa phương cho thấy, đoạn video được xác định ghi lại cảnh diễn ra trong cuộc họp vào tháng 10/2025 tại Trường Tiểu học Mai Sơn. Thời điểm này, bà L.T.H., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, được điều chuyển, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng.

Ở chiều ngược lại, bà H.T.P., khi đó là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, được điều chuyển, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn.

Cuộc họp được tổ chức nhằm bàn giao công việc, hồ sơ, sổ sách sau khi có quyết định điều chuyển, bổ nhiệm hiệu trưởng tại hai trường. Theo nội dung được phản ánh, trong cuộc họp, bà L.T.H. có những hành động như đập bàn, ném cốc và lời lẽ bị cho là thiếu chuẩn mực trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên.

Tuy nhiên, các nội dung cụ thể, diễn biến và nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết việc xác minh thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Sở đã đề nghị UBND phường Yên Thắng làm rõ vụ việc và báo cáo để có cơ sở xem xét, xử lý theo quy định nếu xác định có vi phạm.

Công an xác minh, quản lý trường hợp Trần Thị Thúy Hằng SN 1994
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại