Tin mới vụ học sinh ở Sơn La bị 'nhốt' trong lớp học vì sơ suất

Công an Sơn La làm việc với người đăng thông tin sai sự thật.

Theo thông tin ban đầu, do sơ suất của giáo viên trong quá trình kiểm tra lớp học trước khi ra về, một học sinh đã bị khóa cửa và ở lại trong lớp. Ngay sau khi phát hiện, đoàn công tác gồm đại diện Đảng ủy, UBND xã, Công an xã Nậm Lầu cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trong khi các lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, phát trực tiếp nội dung liên quan. Đáng chú ý, có người không có mặt tại hiện trường nhưng vẫn tham gia bình luận, trả lời bình luận , đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí sai sự thật.

Một số cá nhân có mặt tại điểm trường cũng có phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đoàn công tác và các cơ quan chức năng.

Qua xác minh, Công an xã đã mời làm việc 4 cá nhân trú trên địa bàn. Tại cơ quan công an, các trường hợp này thừa nhận hành vi đăng tải, bình luận thông tin không đúng sự thật; phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội; đồng thời nhận thức rõ hành vi vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội .

Những cá nhân đăng thông tin sai sự thật về vụ học sinh lớp 1 bị "nhốt" trong lớp.

Các cá nhân đã chủ động gỡ bỏ, chỉnh sửa nội dung sai phạm; viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm và đăng tải nội dung xin lỗi công khai trên tài khoản cá nhân.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, việc xử lý kịp thời nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia không gian mạng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin; tuyệt đối không đưa tin chưa được kiểm chứng, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, xâm phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

“Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, đại diện Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh.