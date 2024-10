Trưa 17/10, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong , đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại chưa thể kết luận nguyên nhân vụ thi thể người đàn ông không nguyên vẹn. Theo vị này, hiện tại chưa thể xác định đây là vụ án hình sự hay đơn giản là việc người đàn ông đi vào quán karaoke bỏ hoang rồi tử vong, lâu ngày không ai phát hiện nên thi thể bị phân hủy. Các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ những điều trên.

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo phường An Phú (TP Thuận An) cho biết, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu vào giữa năm 2022 xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong. Kể từ đó đến nay, quán karaoke An Phú bỏ hoang và được cơ quan chức năng địa phương rào chắn kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, một số người đi nhặt ve chai đã tự ý tháo một phần rào chắn để vào bên trong quán. Một số người hiếu kỳ cũng đi vào bên trong quán để xem.

Trưa 15/10, một số thanh niên đi vào bên trong quán karaoke An Phú để ghi hình cảnh nhà hoang thì vô tình phát hiện thi thể không nguyên vẹn . Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đến phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Quán karaoke An Phú nơi phát hiện vụ việc

Hiện trường đang được công an phong tỏa

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là ông L.Q.L (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc).

Theo lời người thân, ông L. đi khỏi nhà từ ngày 14/9 trong trạng thái bị trầm cảm nặng, hay nói chuyện một mình, không tỉnh táo và không mang theo điện thoại. Ông L. có nhà ở trong khu dân cư Việt Sing (cách hiện trường khoảng 2km).

Trước đó, người thân đã đăng thông báo tìm ông L. nhưng mãi vẫn chưa thấy. Đến trưa 16/10, qua báo chí thông tin, người thân biết tin phát hiện thi thể người ở quán karaoke An Phú nên tìm tới để nhận dạng.

Các phần thi thể người đàn ông được phát hiện trong quán karaoke An Phú

Các phần thi thể nạn nhân được công an thu gom hoàn chỉnh

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể người không còn nguyên vẹn ở quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An) nên lập tức trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc đã tới hiện trường.

Tại hiện trường, ở bãi xe phía trong quán karaoke An Phú phát hiện một bàn tay người (từ khuỷu tay đến bàn tay) đang phân hủy cạnh thùng rác lớn màu xanh và một đầu người nổi lên đang phân huỷ dưới hố ga.