Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump lên đường đến Malaysia tối 24/10, và sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc - nơi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10 bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Nhà Trắng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nội dung cuộc gặp.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, và mọi người sẽ rất vui mừng", ông Trump nói. "Câu hỏi đầu tiên tôi sẽ hỏi ông ấy là về fentanyl. Tôi sẽ đặt nó lên hàng đầu trong danh sách”. Nhà Trắng lấy lý do fentanyl từ Trung Quốc chảy vào Mỹ làm cái cớ để tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang leo thang. Tuần trước, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp đặt thêm thuế quan 100% đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11.

Mặc dù ông Trump đã nói cách đây vài tuần rằng sẽ gặp ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh APEC, nhưng ông không công bố ngày chính xác.

Mới đây, lãnh đạo Mỹ để ngỏ khả năng hủy bỏ hoàn toàn cuộc gặp giữa hai bên, trong bối cảnh Mỹ tức giận về việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.

Sau đó, ngày 22/10, ông Trump tuyên bố hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được thỏa thuận về mọi mặt, từ thương mại đến năng lượng hạt nhân. Ngoài ra, ông cũng có kế hoạch giải quyết vấn đề Trung Quốc mua dầu Nga.

Cuộc gặp tại Hàn Quốc sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1. Hai lãnh đạo đã nói chuyện ít nhất ba lần trong năm nay, nhưng lần gần nhất gặp mặt trực tiếp là vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump tại Nhà Trắng.

Lịch trình chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Trump Ngày 26/10, Tổng thống Trump sẽ gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và tham dự bữa tối làm việc với các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngày 27/10, ông đến Tokyo, và sẽ gặp Thủ tướng mới của Nhật Bản Sanae Takaichi vào ngày 28/10. Ngày 29/10, ông đến Hàn Quốc, gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, phát biểu tại bữa trưa dành cho các CEO bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, sau đó tham dự bữa tối làm việc. Ngày 30/10, ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi lên đường về nước.



